es gibt Menschen, die morgens um acht noch mit geschlossenen Augen ihren Kaffee umrühren.

Und dann gibt es uns – meine Hündin Wilma und mich, schlaftrunken längst unterwegs durch Buckau, an der Elbe entlang, auf unserer täglichen Hunderunde. Das Ziel? Wachwerden und auslüften. Dabei gerate ich immer wieder in eine prekäre Lage: Während mein Geist noch gegen die Müdigkeit kämpft, steht der Körper ganz plötzlich stramm. Denn kaum biegen wir um die Ecke Richtung Sülzehafen, schlägt mein limbisches System Alarm. Es riecht nach Gulasch. Oder Rahmgeschnetzeltem. Oder irgendwas mit ordentlich Zwiebeln. Im Mückenwirt an der Elbe wird schon früh am Morgen gekocht. Der Duft bringt mich um den Verstand.

Mein Magen, eben noch leer und desinteressiert, meldet sich ad hoc wie ein italienischer Operntenor. Wilma schnuppert, ich schnuppere. Ich muss mich ernsthaft zusammenreißen, nicht ebenso zu sabbern wie mein Hund – und frage mich, ob es eigentlich schon gesellschaftlich akzeptiert ist, um kurz nach 8 Uhr Gulasch zu bestellen.

Früher dachte ich, man kann erst Mittag essen, wenn man vorher gefrühstückt hat. Heute weiß ich: Stimmt! Aber wer sagt denn, dass Gulasch nicht auch Frühstück sein kann?

In diesem Sinneeinen schönen Start in die Woche!Karolin Aertel

Was Magdeburg heute zu bieten hat

Wissenschaft im Rathaus: Warum nächtliche Atemaussätze beim Schnarchen lebensgefährlich sein können und was helfen kann, wenn sogar eine Schlafmaske versagt, sind Themen der heutigen Folge von „Wissenschaft im Rathaus“ am Montag, 28. April, um 19 Uhr. Referent ist der Direktor der Magdeburger Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie, Prof. Dr. med. Martin Durisin.

Kreatives Upcycling: Was kann ich mit zu kleinen, zu großen, defekten, ausgemusterten Kleidungsstücken anfangen? Verwerten statt wegschmeißen! Ideen und Material zum kreativen reparieren, optimieren, aufwerten und umarbeiten bekommt man von 13 bis 17 Uhr im Purpustern in der Annastrasse 31.

Ein Chor für alle: Singen für alle mit und ohne Chorerfahrung ist heute ab 18.30 Uhr beim Netzwerk Freie Kultur moglich. In lockerer Atmosphäre werden am Breiten Weg 30 unter der Leitung von Christina Paul Poplieder, Kanons, mehrstimmige Lieder u. v. m. gesungen.