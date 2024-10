Nazi-Symbole auf Flohmärkten und was man dagegen tun kann / Hier entsteht ein Schachhaus

Karolin Aertel ist Reporterin der Volksstimme in Magdeburg.

Da ist er nun, der Herbst. Es ist Zeit für einen Saisonwechsel im Kleiderschrank und das, obwohl ich noch nicht einmal jedes Sommerkleid angemessen ausführen konnte. Meiner Meinung nach liegt das nicht daran, dass ich zu viel der Kleidung habe. Vielmehr ist der Sommer einfach zu kurz.

Mein Liebster sieht das etwas anders. Nicht zuletzt, weil Röckchen, Kleid und Co von mir auch schon seinem Kleiderschrank in Beschlag genommen haben. So wird er nicht müde, mir das rigorose Ausmisten nahezulegen. Alibimäßig verbanne ich dann ein paar Teile aus der Sammlung. Im großen Stil gelingt mir das allerdings nicht.

Es mag ein Fall von Trennungsangst sein, der mich lieber das Zusammenlegen und Aufhängen perfektionieren lässt. Und nun bin ich auch noch auf etwas gestoßen, das mir etwas Platz verschafft: Vakuum-Kleiderbeutel. Kleider rein, Luft raus - und schon hat man nur noch ein Drittel des Volumens. Perfekt! Nun bekommt mein Liebster seinen Schrank zurück und das Ausmisten kann warten. So bekommen die ungetragenen Sommerkleider nächstes Jahr noch einmal die Chance, das Sonnenlicht zu sehen.

Herzliche GrüßeIhre Karolin Aertel

Das hat Magdeburg heute zu bieten

Lesung: Im Rahmen der Landesliteraturtage veranstaltet das Literaturhaus in der Thiemstraße 19 eine Lesung mit Gespräch mit Matthias Jügler. Er stellt seinen bewegenden Familienroman „Maifliegenzeit“ vor, in dem er das Porträt eines traumatischen Verlustes zeichnet. Los geht es um 19 Uhr.

Stadtgespräch: Zum Blog: „aufwärtskompatibel? Industriekultur in Magdeburg“ spricht Herbert Karl von Beesten ab 17 Uhr in der Stadtbibliothek, Breiter Weg 109. Es geht um Hoffnungen, Freude, und auch Bedenken, die die geplante Ansiedlung von mehreren Intel-Chip-Fabriken in Magdeburg begleiten.

Tanzen: In der Scheune des Moritzhofes (Moritzplatz 1) wird heute geswingt. Ab 19.30 Uhr gibt es einen Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige. Gezeigt werden die Grundschritte und einfache Figuren. Ab 20.15 Uhr geht es dann über ins freie Tanzen. Die Füße dürfen fliegen.