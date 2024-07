Montagmorgen – der Erzfeind vieler. Was kann – neben einer angemessenen Portion Kaffee am Morgen – helfen? Ein klarer Wochenplan beispielsweise. Ja, es klingt langweilig, aber eine Liste mit Prioritäten zu haben, kann helfen, den Tag zu überleben. Man stelle sich vor, die Aufgaben sind wie Zombies in einem Videospiel: Die wichtigsten zuerst erledigen, bevor sie einen überrennen. Regelmäßige Pausen sind nicht nur erlaubt, sondern absolut notwendig. Nach jedem abgeschlossenen Punkt auf der Liste der zu erledigenden Dinge kann ein Tanz im Büro oder eine Instagram-Pause wahre Wunder wirken. Der Chef muss ja nicht alles wissen. Und dann Lachen. Ein Witz oder die Erinnerung daran, dass der nächste Freitag gar nicht so weit entfernt ist, kann die Laune heben.

So ist der Montag nicht nur erträglich, er könnte sogar ein wenig Spaß machen. Na ja: fast.

Herzliche Grüße, Ihr Martin Rieß

Was ist los in Magdeburg?

Tanzen: Immer wieder montags, trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum geselligen Tänzchen – dieses Mal in der Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 43. Ab 19.30 gibt es den Taster und Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige mit Grundschritten und einfachen Figuren. Ab 20.15 Uhr sind dann Training und freies Tanzen angesagt.

Fotografie: Die Ausstellung „Analoge Fotos von Thomas Stumbries“ findet bis zum 31. Juli 2024 in der Stadtbibliothek Magdeburg statt. Diese befindet sich im Breiten Weg 109.