Diese Gaststätte zieht an den Hassel

Karolin Aertel ist Redakteurin in Magdeburg.

Handtaschen sind bekanntlich das Bermudadreieck der Frauen. Ich bin selbst erstaunt, was in ihnen alles verschwindet. Die Männerwelt macht sich gern ein Späßchen daraus. Frauen tragen darin alles, um problemlos tagelang in der Wildnis überleben zu können, scherzen sie.

Und tatsächlich beförderte das jüngste Ausräumen meiner Tasche so manch Kurioses zutage, deren Einsatz keinesfalls zum täglichen Allerlei gehört. Neben Portemonnaie, Telefon, Kuli, Hunde-Leckerli und ein paar Kosmetikartikeln, fand ich einen Schraubenzieher samt Zange, eine Mundharmonika, Garn und Nähzeug sowie ein Teelicht und eine Leselampe.

Über das sonderbare Sammelsurium musste ich selbst ein wenig schmunzeln und sah mich schon Mundharmonika spielend mit einem Teelicht im Wald sitzen, nachdem ich mir mit Nadel und Faden ein Zelt aus Blättern genäht habe.

Obgleich sich die Männerwelt gern über den Inhalt der Handtaschen amüsiert, muss doch eines festgehalten werden: Sie sind die Ersten, die fragen „hast du zufällig ...“. Und nach einem gezielten Griff in die Tasche können wir sagen: „Ja, habe ich“.

Herzliche GrüßeKarolin Aertel

Das hat Magdeburg heute zu bieten

Vortrag über den Wolf: „Der Wolf in Sachsen-Anhalt“ ist das Thema eines Vortrages, der ab 17 Uhr im Magdeburger Zoo (Zooallee 1) zu hören ist. Antje Weber vom Wolfskompetenzzentrum referiert im Trauzimmer im Elefantenhaus über die Biologie und Lebensweise des Wolfes sowie über Monitoring, Herdenschutz und Rissbegutachtung.

Opernsänger im Konzert: Drei Opernsänger gestalten in „Die himmlische Nacht der Tenöre“ mit einem vierköpfigen Kammerorchester ab 19 Uhr in der Pauluskirche (Goethestraße 25) eine leidenschaftliche und temperamentvolle Hommage an herausragende italienische Meisterwerke u. a. von Verdi, Puccini, Leoncavallo und De Curtis.

Polarlichter im Farnhaus: Das Licht im Norden Skandinaviens wird ab 19 Uhr im Farnhaus der Gruson Gewächshäuser (Schönebecker Straße 129b) imitiert. Begleitet von den sanften Klängen von Geige, Cello und Klavier, erlebt man magischen Lichtphänomene wie Mitternachtssonne bis Polarnacht, Halo-Effekte, helle Mondnächte und die magischen Nordlichter. Die Bilder und Videos hiervon stammen von Katrin und Gert Fiedler, die ihre „zweite Heimat“ in Finnisch Lappland gefunden haben.