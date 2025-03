Ordnung ist das halbe Leben, besagt ein Sprichwort. Daran wurde ich vor einigen Tagen mal wieder erinnert. Da musste ich nach langer, langer Zeit mal wieder auf die Suche nach meiner Geburtsurkunde gehen. Natürlich sind die wichtigen Dokumente ordentlich aufbewahrt. Doch wo?

Kennen Sie das auch, dass wenn man etwas bestimmtes sucht, dass man das Gesuchte an einem bestimmten Ort direkt vor dem inneren Auge hat? Und wenn man dann an dieser Stelle sucht, dann ist es dort nicht. Also ging die Suche in den Schränken und Schubläden weiter nach dem Ordner. Alles mögliche fiel mir dabei in die Hände – es wurde eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit mit alten Kinderfotos und so. Das war zwar auch recht amüsant, brachte mich aber meinem Ziel zunächst nicht näher. Nach einiger Zeit fand ich den Ordner. Jetzt habe ich ihn an einer Stelle wieder verstaut, wo ich ihn später garantiert sofort wiederfinde. Hoffe ich zumindest.

Ihnen wünsche ich einen ordentlich schönen Start in die Woche.

Ihr

Ivar Lüthe

Was der Tag bringt

Sitzung: Weil die umfangreiche Tagesordnung am Donnerstag nicht abgearbeitet werden konnte, muss der Magdeburger Stadtrat heute nachsitzen. Teil zwei der Sitzung beginnt um 16 Uhr im Ratssaal des Alten Rathauses. Neben einigen noch zu diskutierenden Altanträgen gibt es auch etliche neue. So beantragt die CDU/FDP-Fraktion etwa einen Lückenschluss der Autobahnen im Osten der Stadt sowie ein Parkhaus vor dem Stadion. Die Gartenpartei setzt sich dafür ein, dass der Alte Markt früher als geplant umgestaltet wird.

Vortrag: Der Musikwissenschaftler und Universitätsprofessor Helmut Loos ist heute ab 18.30 Uhr in der Bibliothek der Hochschule Magdeburg-Stendal in der Breitscheidstraße 2 zu einem Vortrag zu Gast. Das Thema lautet „Böse Germanen! Richard Wagners Lohengrin und sein religionssoziologisches Umfeld“.

Konzert: Der Dubliner Musiker Gary O’Connor bringt am heutigen Montag, 17. März, gemeinsam mit Ronny Zysko (Mandoline, Gesang), Ralf Funke (Kontrabass) und Marco Kaluza (Schlagzeug) Klassiker des Irish Folk in Magdeburg auf die Bühne. Die Veranstaltung findet anlässlich des St. Patrick’s Day statt, verbindet traditionelle irische Musik mit passender gastronomischer Begleitung und beginnt heute um 19.30 Uhr im „...nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37.