falls für Magdeburg mal ein Unwort des Jahres gesucht werden sollte, hätte „Baustelle“ sicherlich die besten Chancen, ganz weit vorn zu landen.

Auch wenn natürlich das Wort selbst nichts dafür kann, fordern die vielen Baustellen uns Magdeburger mehr als heraus. Dachten wir, nach der Tunnelbaustelle am Bahnhof könne es nicht schlimmer kommen, wurden wir eines Besseren belehrt. Nun müssen wir viel Geduld und noch viel mehr Geld aufbringen, um unsere Infrastruktur wieder herzustellen.

Da kommt so ein Wochenende wie dieses doch wie gerufen. Denn erfahrungsgemäß tourt man an Sonnabenden und Sonntagen mit dem Auto auf den meisten Straßen weitaus besser durch die Stadt als an allen anderen Wochentagen.

Sollten Sie also heute in den Stadtgrenzen einen Weg mit dem Auto absolvieren müssen, dann wünsche ich Ihnen freie Fahrt, verbunden mit einer kleinen Warnung: Bitte nicht alle gleichzeitig losfahren – sonst könnte es auch am Wochenende eng werden. Und das Wort „Baustelle“ hätte noch größere Siegchancen als ohnehin schon. Los geht’s also in ein hoffentlich unfall- und staufreies Wochenende!

Herzliche Grüße

Rainer Schweingel

Das bringt das Wochenende

Karriere: In den Messehallen am Elbauenpark läuft noch bis heute 16 Uhr die Messe Perspektiven. Dutzende Aussteller werben um neue Mitarbeiter und Auszubildende. Schauen Sie doch mal vorbei.

Rathaus: Das Magdeburger Rathaus öffnet heute ab 11 Uhr seine Türen. Räume, die sonst nicht z sehen sind, werden vorgestellt. Eintritt ist frei.

Verkehr: In Höhe der Grundschule Ottersleben ist die Richard-Dembny-Straße bis voraussichtlich 10. Oktober 2025 voll gesperrt. Grund ist eine Havarie der Gasleitungen. Die Umleitung führt über die Straße Stadtweg.