Magdeburg - andere Länder, andere Sitten. Ein Blick über den Tellerrand tut immer gut. Zum Beispiel in andere Regionen zu bestimmten Tagen. Ein kurzer Suchauftrag im Internet und schon spuckt die Datenbank enorm Wichtiges zum Beispiel für den morgigen Mittwoch aus: Dann ehren wir alle Kapitäne, Matrosen und sonstige Crewmitglieder von Schiffen – denn morgen ist Weltschifffahrtstag. Ahoi.

Haben Sie es nicht so mit dem Maritimen, könnten Sie ersatzweise auch gesund frühstücken. Sie würden es damit den Amerikanern zu ihrem morgigen National Better Breakfast Day gleichtun. Der fällt kurioserweise mit dem Tag des Pfannkuchens zusammen, was vor dem Stichwort Gesundheit so wohl auch nur die Amerikaner schaffen.

Ist das alles auch nichts für Sie, sollten Sie zu den Kanadiern blicken. Die haben dem 26. September zum Tag des Liebesbriefchens ausgerufen.

Damit wissen Sie nun auch, warum ich Sie schon heute auf morgen vorbereite. Sie wollen doch an Tagen wie diesen nicht unvorbereitet in den Donnerstag starten, oder?

Einen schönen Tag wünscht Ihnen

Rainer Schweingel

Das bringt der Tag

Informieren: Im Rahmen der Interkulturellen Wochen finden heute und morgen zahlreiche Veranstaltungen in Magdeburg statt. Ab 13 Uhr stellt sich am heutigen Mittwoch „Ottos grünes Klassenzimmer“ als naturbezogene Lernumgebung vor. Es befindet sich neben dem Schulumweltzentrum auf dem Gelände eines ehemaligen Schulgartens an einem Seitenweg der Harsdorfer Straße zwischen Özim und Milanweg. Von 14 bis 17 Uhr gibt es die „Spätsommer Begegnung“ im Interkulturellen Beratungs- und Begegnungszentrum der Caritas in der Karl-Schmidt-Straße 5c. Den Abschluss des Tages bildet der „SiSA Sprachentreff“ von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr im Forum Gestaltung, in der Brandenburger Straße 9-10, wo sich Menschen zum Sprachaustausch und gemeinsamen Lernen treffen.

Reagieren: Noch bis diesen Freitag, 27. September, soll es in der Straße E zu einer Vollsperrung für den Kfz-Verkehr kommen. Grund sind laut „movi.de“ Anschlussarbeiten. Die Umleitung führt über Straße H , Straße D und Planetenweg.

Reparieren: Am Denkmal 2 findet heute wieder das Repaircafé statt. Von 16 bis 18 Uhr werden im Gemeindehaus kostenfrei defekte Geräte repariert.