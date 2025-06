Diese Rabatte gibt es in der Innenstadt

spreche ich mit meinen Freunden, fällt eines auf: Alle sind plötzlich Rennradfahrende Sauerteigbäcker mit Hyrox-Ambitionen und Siebträger-Maschinen im Gepäck. Und ich? Ja, auch ich habe mich einer dieser Tätigkeiten gewidmet, von denen mir die sozialen Medien sagen: Du bist Mitte zwanzig, wenn… Denn: Ich trainiere für meinen ersten Halbmarathon.

Heißt: Ich zwänge mich zwei-, dreimal pro Woche in sündhaft teure Sportklamotten, laufe los – und frage mich nach nicht einmal 800 Metern, hochrot und schnaufend: Warum? Die Antwort: Gruppenzwang. Und der Wunsch nach einem Hobby, das mich mehr bewegt als mein Schreibtischstuhl.

Also quäle ich mich durch den Stadtpark oder mein geliebtes Stadtfeld, fluche innerlich und entdecke irgendwann – zwischen Seitenstechen und Schrote – so etwas wie Spaß. Wer hätte gedacht, dass Laufen auch solche Emotionen in mir hervorrufen kann?

Vielleicht entdecken auch Sie über das verlängerte Wochenende eine neue Herausforderung, bei der Sie am Ende feststellen: So schlimm ist es gar nicht. In jedem Falle ein paar erholsame Tage wünscht Ihnen

Alina Bach

Was das Pfingstwochenende bringt

Theater: Der Theaterzug „Das Letzte Kleinod“ gastiert ab heute noch bis zum 12. Juni an der Niedrigwasserschleuse auf der Steinkopfinsel in Magdeburg und zeigt dort täglich das Stück „Reibholz“. Das Freilufttheaterstück beginnt um 19 Uhr und spielt in einem umgebauten Zug. Mit O-Tönen aus Magdeburg widmet sich das Ensemble dem Leben und Arbeiten in der Binnenschifffahrt. Grundlage sind Interviews mit Schiffern aus ganz Europa, deren Erlebnisse von Warteschleifen, Existenzdruck und Bordleben inszeniert werden.

Konzert: Am heutigen Samstag, 7. Juni, gibt die schottische Singer-Songwriterin Amy Belle ein Konzert im „mach|werk“ in Magdeburg. Bekannt wurde sie durch ihr Duett mit Rod Stewart, das über eine Milliarde Aufrufe auf YouTube verzeichnet. In ihrem Solo-Auftritt präsentiert sie eigene Songs sowie Cover zeitloser Klassiker. Das Konzert beginnt um 20 Uhr im Breiten Weg 114a.

Tanz: Am Pfingstmontag, 9. Juni, trifft sich die Magdeburger Swing-Community wieder zum Tanzabend im Moritzhof am Moritzplatz 1. Ab 19.30 Uhr gibt es Schnupperkurse sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene, gefolgt von freiem Training und Social Dance ab etwa 20.15 Uhr. Swing, ein tanzbarer Jazzstil aus den 1930er- und 1940er-Jahren, lebt vom rhythmischen Groove und wird oft von Big Bands gespielt. Die Veranstaltung lädt zum Mitmachen, Ausprobieren und gemeinsamen Tanzen ein.