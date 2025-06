zwangsläufig durfte ich in dieser Woche erst eine Fahrt im Rettungswagen und dann das Innenleben einer Notaufnahme erleben, zum Glück nur als Begleiter.

Und was soll ich sagen, es war schon so, wie man es vor allem aus amerikanischen Krankenhausserien kennt. Gefühlt geht alles drunter und drüber, auch wenn es sicherlich - hoffentlich - ein System hat.

Ein anscheinend angetrunkener Mann unterhält sich ungefragt mit den anderen Patienten. Ein älterer Herr mit Katheter will ständig gehen, weil er des Wartens überdrüssig war, und wird geduldig von den Schwestern zurückgehalten.

Andere Verletzte und Kranke werden auf Liegen kreuz und quer durch den Flur geschoben. Gleich auf dem Gang wird ein Sprunggelenk eingerenkt. Zwischendurch hört man den Rettungshubschrauber, der schon den nächsten Patienten bringt.

Und das war „nur“ ein Dienstagvormittag. Hut ab vor allen, die dort Tag und Nacht ihren Dienst verrichten und dabei nicht wahnsinnig werden. Deshalb an dieser Stelle einfach mal ein dickes Danke für die Arbeit!

Das passiert heute in Magdeburg

Veranstaltung I: Die Magdeburger Festungstage beginnen am heutigen Freitag. Bis Pfingstmontag führen diese die Besucher auf eine spannende Reise durch die Zeit – vom Mittelalter bis in die Kaiserzeit des 19. Jahrhunderts. Konzerte, historische Vorführungen, Markttreiben, Kinderprogramm, Workshops und Ausstellungen warten im Ravelin II an der Maybachstraße. Beginn ist um 16 Uhr mit einer Blumenniederlegung am Magdeburger Dom in Gedenken an die Opfer des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt, Magdeburgs Zerstörung 1631 sowie an die Opfer aller Kriege. Anschließend zieht ein Festumzug, begleitet von der Berliner Dudelsack-Drum-Gruppe The Berlin Pipe Company, zum Festungsgelände.

Veranstaltung II: Unter dem Motto „Magdeburg lebt und feiert gemeinsam!“ findet vom heutigen Freitag bis zum Pfingstmontag das Stadtfest statt. Zahlreiche Angebote finden sich zwischen Alter Markt, Ernst-Reuter-Allee, Breiter Weg und dem Ratsgarten neben dem Rathaus. Es gibt regionale und internationale Köstlichkeiten, Kunsthandwerk, Händler sowie Schausteller mit Fahrgeschäften und Kinderattraktionen. Auf der Bühne stehen unter anderem Oli P. und Stephen Dürr. Start ist um 14 Uhr. Die offizielle Eröffnung mit Fassanstich und Freibier ist um 21 Uhr. Anschließend wartet die Mitmachaktion „Herzschlag on Magdeburg“, bei der alle gemeinsam mit mitgebrachten Töpfen und Trommeln oder den Händen den „Takt der Stadt“ schlagen sollen.

Ausflug: Der ADFC Magdeburg lädt heute zu einer Feierabend-Tour ein. Die geführte Ausfahrt mit dem Fahrrad beginnt um 17 Uhr am Uniplatz. Die Traditionstour führt zum Lostauer Weinberg, wo gepicknickt wird. Brot, Käse und Rotwein oder ähnliche Leckereien sollten daher eingepackt sein. Auf dem Rückweg ist eine Einkehr im Biederitzer Ehlewirt möglich.