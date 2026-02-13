Magdeburg. - kennen Sie Robbie Williams? Ich bin mir sicher, dass Ihre Antwort auf diese Frage „Ja“ ist. Schließlich ist der Brite ein Weltstar und steht mit Songs wie „Angels“ oder „Feel“ rund um den Globus auf der Bühne - dachte ich zumindest. Seitdem ich denken kann, laufen seine Lieder im Radio, ist er auf den Talkshow-Sofas der Nation zu finden und sieht man ihn auf großen Werbebannern in der Stadt.

Doch ein Freund von mir erschütterte dieses Weltbild vor nicht allzu langer Zeit. Scheinbar ist der „Take That“-Sänger gar nicht so bekannt, wie ich immer dachte, und man kennt ihn nur in Großbritannien, Deutschland und einigen anderen europäischen Ländern.

Das erschien mir unglaublich, also musste ich diese These testen. Auf einer Hochzeit mit internationalen Gästen witterte ich die perfekte Chance. Ein Teil der Familie des Bräutigams kommt aus Kanada und saß mit an meinem Tisch. Und tatsächlich: Als ich ganz unverblümt nach Robbie Williams fragte, blickte ich in sechs fragende Gesichter. Die meisten hatten noch nie von ihm gehört oder erinnerten sich höchstens dunkel an einen Song.

Da stellt sich die Frage, welcher Weltstar in anderen Ländern eigentlich ein Unbekannter ist. Kennt man etwa in den USA Ed Sheeran nicht? Oder ist den Australiern der Name Michael Jackson fremd? Und welche legendären Musiker verpasse ich eigentlich, weil sie in Deutschland nicht bekannt sind?

Ein schönes Wochenende wünscht

Johanna Flint

Das bringt der Freitag

Konzert: „Da Capo Udo Jürgens“ bringt das musikalische Werk eines der prägenden Künstler des deutschsprachigen Raums in Magdeburg auf die Bühne: Um 19.30 Uhr beginnt in der Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32 ein Abend, der sich dem Repertoire des im Jahr 2014 verstorbenen österreichischen Schlagerstars Udo Jürgens widmet.

Party: Im neu eröffneten 1o4 am Hasselbachplatz 2 heißt es ab 23 Uhr "They not like us" - das Motto des Clubs. DJ Vanya und DJ Karmaxutra legen Hip-Hop, Trap, RnB und Afro-Dancehall auf.

Messe: Auf der Gartenträume-Messe stellen von 10 bis 18 Uhr über 100 Unternehmen in der Tessenowstraße 9a aus. Aussteller aus den Bereichen Garten- und Landschaftsbau, Gartengeräte, Kunsthandwerk und Dekoration informieren über Problemstellungen im eigenen Garten und neueste Garten-Trends.