der Magdeburger Ring ist die verkehrliche Lebensader der Stadt. Angesichts seines Zustandes, besonders der Brücken, gerät die Stadtautobahn allerdings seit Monaten immer wieder in negative Schlagzeilen.

Dennoch gibt es in diesem Jahr einen Grund zum Feiern. Der Ring wurde vor 50 Jahren in voller Gänze fertiggestellt. Letztes Teilstück war übrigens der Abschnitt zwischen der heutigen Wiener Straße (damals Hermann-Matern-Straße) und der Halberstädter Straße. Ab dem 6. Oktober 1976 durften dort Autos rollen.

Damit war Magdeburg auf einer Schnellstraße von Nord nach Süd und umgekehrt durchgängig befahrbar. Die entlastete schon damals die Innenstadt vom Durchgangsverkehr – auch wenn‘s seinerzeit noch nicht so viele Autos gab. Zudem entstand ziemlich schnell für den Ring im Volksmund der Beiname Tangente.

Hintergrund: Die Stadtautobahn wird von vielen nicht als Ring wahrgenommen, obwohl sie eigentlich Teil eines solchen ist, die Innenstadt aber eben nur tangiert. Denn zum Ring gehören formal auch die B 1, das Schleinufer und die Wiederauffahrt an der Wiener Straße. Eine Tangente gilt in der Geometrie als eine Gerade, die eine gegebene Kurve - hier die Innenstadt - in einem bestimmten Punkt berührt. Die Bezeichnung Tangente ist also eine Anleihe aus der Mathematik.

So oder So: Gut, dass wir die Tangente, äh, den Ring haben. Wie wichtig er oder sie sind, merken wir ja gerade alle, weil es dem Geburtstagskind derzeit nicht so gut geht. Glückwunsch und gute Besserung deshalb trotzdem - du Piste durch die City.

Herzliche Grüße

Rainer Schweingel

Das bringt der Tag

Daumen drücken und Bahn fahren: Die Handballer des SC Magdeburg starten heute wieder in die Handball-Bundesliga. Um 20 Uhr geht es gegen den TBV Lemgo. Die MVB lassen Sonderbahnen fahren. Die Linie 15 fährt ab 18.10 Uhr im Pendelverkehr vom Hauptbahnhof/Willy-Brandt-Platz zu den Arenen und nach Spielschluss wieder zurück.

Heute geschlossen: Aus innerbetrieblichen Gründen bleibt die Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Nord an ihrem Standort in Magdeburg in der Hohepfortestraße 37 für persönliche Vorsprachen heute ganztägig geschlossen. Persönliche Arbeitslosmeldungen, die an diesem Tag notwendig wären, können ohne Nachteile am 12. Februar 2026 innerhalb der Öffnungszeiten vorgenommen werden. Die Möglichkeit der telefonischen Kontaktaufnahme über die Servicenummern besteht auch an diesem Tag in der Zeit von 8 bis 18 Uhr unter den Telefonnummern 0800 4 555500 für Arbeitnehmer und 0800 4 555520 für Arbeitgeber. Beide Rufnummern sind gebührenfrei.

Kunst in der Pause: Die mittwochs stattfindende Mittagspausen-Führung im Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen versorgt die Besucher mit kulturellen Appetithäppchen. Ein Kunstwerk der Sammlung oder einer Ausstellung steht im Mittelpunkt der Führung und wird intensiv besprochen - das Richtige, für den kleinen Kunst-Hunger unter der Woche. Heute: 12.30 bis 13 Uhr.

Hier fährt kein Bus: Die Buslinien 57, 58 und N3 der Magdeburger Verkehrsbetriebe müssen wegen kurzfristiger Bauarbeiten in der Harzburger Straße vom 11. Februar bis 13. Februar umgeleitet werden. Die genannten Buslinien werden zwischen den Haltestellen Blankenburger Straße und Kirschweg über den Magdeburger Ring umgeleitet. Die Haltestellen Bodestraße und Harzburger Straße können nicht bedient werden. Die Haltestelle Blankenburger Straße wird in die Brenneckestraße und die Haltestelle Kirschweg auf dem Kirschweg vor die Auffahrt zum Magdeburger Ring verlegt.