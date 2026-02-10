durch die Olympischen Winterspiele komme ich als leidlich Sportinteressierter gerade mit Disziplinen in Berührung, deren Inhalte unter anderem ganz neue Begrifflichkeiten bieten.

Da wird zum Beispiel beim Big Air ein spektakulärer Snowboardsprung in den Schnee reingestanzt. Ob der Eiskunstläufer gerade einen Axel oder Lutz präsentiert hat, erschließt sich mir bisher absolut nicht. Nur den Rückwärtssalto des US-Amerikaners habe ich gleich erkannt. Und so geht es munter weiter.

Doch auch wenn manches für Außenstehende seltsam anmutet, lässt es doch auch ehrfürchtig staunen, mit welcher Hingabe beispielsweise die Curler ihre Mannschaftskameraden mit den Wischbesen Anweisungen zurufen.

Und das ist doch das Tolle an den Spielen, dass man über den Tellerrand schauen und neue Dinge entdecken kann. Und wenn sich dann auch noch ein Sportler oder eine Sportlerin mit schwarz-rot-goldener Flagge auf dem Skianzug über eine Medaille freuen kann, ist es umso schöner.

Ich bin auf jeden Fall schon gespannt, welche Sportart mich in den kommenden Tagen noch faszinieren wird.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Start in den Dienstag,

Ihr Stefan Harter

Das passiert heute in Magdeburg

Streik: In Magdeburg wird heute wieder gestreikt. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Sachsen-Anhalt ruft ihre Mitglieder sowie die studentischen Beschäftigten an den Hochschulen und Forschungseinrichtungen im Land zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Auf dem Magdeburger Domplatz gibt es um 11 Uhr eine zentrale Kundgebung mit Redebeiträgen.

Sperrung: Die B 81 im Bereich des Eulenbergs wird in der Nacht vom heutigen Dienstag zum Mittwoch vollgesperrt. Grund ist der Transport eines Transformators für das Umspannwerk Eulenberg. Von 20 bis 6 Uhr soll es deshalb im Bereich der Baumschulensiedlung kein Durchkommen geben.

Film I: Der Dokumentarfilm „Der Pannwitzblick“ wird heute im Rahmen der aktuellen Ausstellung „Seltenland“ im Forum Gestaltung, Brandenburger Straße 10, gezeigt. Im Anschluss wird Filmemacher Didi Danquart zum Gespräch mit den Besuchern bereitstehen. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Workshop: Über die richtige Grundausstattung für angehende Fotografen berichtet heute Manfred Kunze in einem Workshop in der Stadtbibliothek, Breiter Weg 109. Die Veranstaltung findet im Rahmen der dortigen Ausstellung „Herrenhäuser“, gestaltet vom Fotoclub 88 Magdeburg, statt. Los geht es um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Film II: „Folktales - Mit Schlittenhunden ins Leben“ heißt die Doku der Oscar-nominierten Filmemacherinnen Heidi Ewing und Rachel Grady, die heute ab 19 Uhr im Moritzhof, Moritzplatz 1, läuft. Sie wird im Rahmen des Projekts „Greenscreen“ gezeigt, bei dem Filme über revolutionäre ökologische Ideen, nachhaltiges Leben oder visionäres Engagement im Mittelpunkt stehen. Tickets kosten 5 Euro.