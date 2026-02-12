ich kann es nicht ganz leugnen. Wenn ich jetzt morgens vor die Tür trete, hab’ ich ein ganz neues Lebensgefühl. Das liegt vor allem daran: Es ist Land in Sicht! Um in Machdeburjer Mundart zu sprechen: „Da kann man nich’ meckern!“

Natürlich war es schön, endlich mal wieder einen richtigen Winter zu erleben. Mit Eis und Schnee, der auch liegen blieb und die Landschaft in eine ganz besondere Stille tauchte. Aufgefallen ist mir aber, dass selbst in den weißen Winterferien gar nicht mehr so viel los war auf dem Rodelberg nebenan. Hatten selbst die Kinder die Nase voll vom ewigen Eis?

Ich kann mich auch täuschen. Aber bei unseren kleinen Zeitgenossen, die mit uns hier überwintert haben – die Spatzen, Meisen und Amseln – spüre ich definitiv große Erleichterung. Sie hatten wirklich Mühe, noch Nahrung zu finden. Land in Sicht!

Also, ich bin froh, dass bereits die ersten Schneeglöckchen ihre zarten Hälse recken. Zu früh freuen sollten wir uns aber nicht – der Winter hat noch Reserven. Das zeigt sich das nächste Mal schon mit frostigen Nächten am Wochenende.

Aber die können wir ja getrost verschlafen.

Einen schönen Tag wünscht Ihnen heute Ihre Jana Heute

Was der Tag bringt

Vorträge: „Auf Pflanzenjagd in Ecuador" ist der Vortrag überschrieben, der um 19 Uhr in den Gruson-Gewächshäusern an der Schönebecker Str. 129b beginnt. Ein zweites Vortragsangebot gibt es zum Thema „Valentinstag 2026 - Liebesträume" mit Silke Walkstein und Lars Buchman. Beginn ist um 17.30 Uhr bei Schmidt-Bestattung, Gr. Diesdorfer Str. 12.Erzählcafé: Um „Magdeburg vor 50 Jahren – Ein Rückblick auf das Jahr 1976“ geht es beim Erzählcafé Spätlese (Teil 2), ab 15 Uhr in der Feuerwache, Halberstädter Str. 140.Kabarett: Um 19.30 Uhr beginnt im Kabarett „… nach Hengstmanns“ am Breiten Weg 37 ein Programm von Alexander Netschajew und Max Heckel. Die beiden nähern sich menschlichen Schwächen, Beziehungen und inneren Widersprüchen aus unterschiedlichen künstlerischen Perspektiven und führen diese im gemeinsamen Auftritt zusammen.Versteigerung: Das städtische Fundbüro veräußert in einem freihändigen Verkauf zehn Fahrräder, ein Kinder-Laufrad und drei Armbänder. Gebote können noch bis Freitag ausschließlich schriftlich in einem verschlossenen Umschlag an das Ordnungsamt/Fundbüro, Neue Rathaus, Bei der Hauptwache 4, 39104 Magdeburg geschickt oder dort persönlich abgegeben werden. Das Mindestgebot beträgt bis auf eine Ausnahme 5 Euro. Für das unter der Nummer 14 angebotene Armband von Pandora beträgt das Mindestgebot 150 Euro. Fotos der Fundsachen und weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Fundbüros MagdeburgLesung: Im Thalia-Buchhaus im Allee-Center liest Bestsellerautorin Ursula Poznanski heute um 20.15 Uhr aus ihrem Thriller „Das Signal“. Tickets gibt es ab 14 Euro.