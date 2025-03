Neue Gastro in diesem Stadtteil / Dieser Ortsteil legt Bauregeln fest

Wenn Sie diese Zeilen hier lesen, unterscheidet sich nicht nur der Inhalt, sondern auch oft der Stil oder das Hauptthema – je nachdem, welches Mitglied der Redaktion die Sätze verfasst hat.

Ich schreibe zum Beispiel häufig über den Alltag einer Großfamilie, womit sich jene identifizieren können, die auch Kinder oder Enkel haben. Andere Kollegen verfassen schon fast lyrische Grußworte, bei denen anderen Lesern das Herz aufgeht. Und wenn wieder andere des Öfteren von ihrer blau-weißen-Liebe schwärmen, freuen sich alle Clubfans.

Und diese Vielfalt ist doch gut so. So ist für jeden etwas dabei und man kann sich als Leser darauf freuen, wenn die Redakteurin oder der Reporter mal wieder etwas Persönliches aus ihrem oder seinem Alltag in unserer schönen Stadt berichtet.

Und wenn es Ihnen einmal besonders gut oder vielleicht auch überhaupt gar nicht gefällt, sagen Sie uns gern Ihre Meinung.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Start in den Mittwoch,

Ihr Stefan Harter

Das passiert heute in Magdeburg

Lesung: Florence Hervé ist Herausgeberin des Buchs „Ihr wisst nicht, wo mein Mut endet“ geplant. Darin werden rund 80 Frauen vorgestellt, die sich während des Zweiten Weltkriegs in verschiedenen europäischen Ländern dem Faschismus widersetzten. Um 17 Uhr liest sie aus einigen der Geschichten in der Stadtbibliothek, Breiter Weg 109.

Schach: Im Rahmen der Eröffnungswoche für Deutschlands erstes Schachhaus an der Otto-von-Guericke-Straße 105 wird heute ab 18 Uhr ein Tandemturnier veranstaltet. Ab 18 Uhr können dabei die Spieler an zwei Brettern gleichzeitig ihre Züge machen.

Information: Ein Stammtisch für Neu-Rentner findet heute um 18 Uhr im Familienhaus im Park, Hohepfortestraße 14, statt. Willkommen sind dort auch alle, die noch arbeiten, sich aber schon auf den Ruhestand vorbereiten möchten. Das von der EU geförderte Teilhabe-Projekt für die Generation 60plus ist kostenfrei.

Ausstellung: Bei der Kunstpause bietet das Kunstmuseum Magdeburg einen kulturellen Snack für die Mittagspause an. Die Führung durch eine der Ausstellungen der Einrichtung an der Regierungsstraße 4–6 beginnt um 12.30 Uhr.