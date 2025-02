ich schaue hin und staune. Als ich neulich im Schwimmbad war und in Ruhe meine Bahnen zog, blieb mein Blick auf dem Rücken eines Mannes hängen. Er hatte doch tatsächlich den Magdeburger Dom in ganz groß auf den Rücken tätowiert. Wow – das muss Heimatliebe sein!

Ich meine sogar aus der Ferne noch zu erkennen, dass er auch ein FCM-Tattoo auf der Schulter trägt. „Ein echter Magdeburger“, denke ich mir.

Als Lokal-Journalistin hat man nie ganz Feierabend und nimmt seine Umwelt immer auch aus einem beruflichen Blickwinkel wahr. Da kam mir die Idee: Wie viele Magdeburger haben wohl ein Tattoo für immer unter der Haut, das mit unserer Stadt zu tun hat? Vielleicht ein Wahrzeichen, ein besonderes Datum oder die Liebe zum Sportverein?

Es könnten witzige Geschichten, Freundschafts- oder Partner-Tattoos sein. Ich will alle Motive sehen, die Geschichten hören und anschließend einen Artikel darüber schreiben.

Hier also der Aufruf: Schicken Sie mir Ihr Tattoo mit Magdeburgbezug und ein paar Zeilen zur Geschichte, wenn Sie mögen. Alles per Mail an lena.bellon@volksstimme.de.

Vielen Dank schon mal, Ihre Lena Bellon

Was der Tag bringt

Warnstreiks: Für den Beginn der Woche hat die Gewerkschaft ver.di zu Arbeitskampfmaßnahmen aufgerufen, von denen auch die Stadt Magdeburg betroffen ist. Am Montag, 3. Februar, können von dem Warnstreik auch städtische Kindertageseinrichtungen und Horte betroffen sein. Die drei Wertstoffhöfe Deponie Hängelsberge, Cracauer Anger und Silberbergweg werden deshalb am Dienstag, 4. Februar, nicht öffnen. Daher sei die dortige Abgabe von Abfällen ganztägig nicht möglich, hieß es weiter.

Baustellen: Es wird wieder eng in Magdeburg - es gibt zahlreiche neue Baustellen, so am Ring. Die Abfahrt vom Magdeburger Ring zum Fermersleber Weg aus Richtung Halberstadt für voraussichtlich drei Monate gesperrt werden. Grund ist der Bau des Klinkeradwegs, hieß es von der Stadt. Außerdem: Die Leipziger Straße ist zwischen Fermersleber Weg und Brenneckestraße bis 21. Februar stadtauswärts für den Kfz-Verkehr gesperrt. Und: die Braunschweiger Straße zwischen Kroatenweg und Otto-Richter-Straße bis 30. April voll gesperrt. Bis zum 21. März kann zudem der Westabschnitt der Danzstraße wegen Arbeiten der SWM nur in Richtung Breiter Weg befahren werden. Ebenfalls wegen Arbeiten der SWM ist die Sandtorstraße stadteinwärts bis 14. Februar nur einspurig befahrbar.

Freizeit: Immer wieder montags trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum geselligen Tänzchen. Der Moritzhof am Moritzplatz 1 ist der Veranstaltungsort. Ab 19.30 gibt es den Taster und Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige mit Grundschritten und einfachen Figuren. Auch um 19.30 beginnt der Taster für alle, die schon etwas länger tanzen. „Ab 20.15/30 gehen wir über ins freie Training / Social Dance und lassen die Füße fliegen“, heißt es in der Einladung.

Wahltermine zur Bundestagswahl: Martin Kröber, SPD, steht am Infostand, Straßenbahnhaltestelle Westring, von 6 bis 8 Uhr, für Fragen zur Verfügung.