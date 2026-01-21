die ersten Neujahrsvorsätze sind nach drei Wochen bei den ersten schon wieder Geschichte. Glücklicherweise setze ich mir Ziele, ohne sie von einem Datum abhängig zu machen. Von Fitnesszielen, der diesmal wirklich letzten Zigarette oder dem neuen Sparschwein einmal abgesehen, braucht das Jahr aber generell stets Zeit, um in Schwung zu kommen. Geschäfte sind zwei Wochen im Betriebsurlaub, von der Familie haben viele nach den Feiertagen erstmal genug, Freunde und Bekannte sind geschafft vom Feiertagstrubel und igeln sich nach Neujahr in ihren eigenen vier Wänden ein.

Aber liebe Leser, Kopf hoch! Mit dem Schnee auf den Straßen scheint auch die Feiertagsträgheit verschwunden zu sein. Die Gedanken nach den ersten Familienbesuchen werden wieder lauter. Das Lieblingsrestaurant ist zurück aus dem Urlaub und lädt dazu ein, endlich wieder auszugehen. Und auch die ersten Einladungen von Kollegen und Freunden zum Kaffee am Wochenende oder einem Feierabendbier trudeln auf dem eigenen Smartphone ein. Das Jahr 2026 kommt endlich in Schwung - Sie hoffentlich ebenso.

Herzliche Grüße!

Ihr Lukas Eßer

Was der Tag bringt

Lesung: Das Autorenduo Angélique und Andreas Kästner stellt heute um 20.15 Uhr im Thalia-Buchhaus im Allee-Center seinen neuen Roman vor. Der Krimi „Tatort Hafen – Die letzte Fähre nach Dockland“ ist Teil ihrer Krimireihe rund um Ermittlungen im Hamburger Hafenmilieu. Die Handlung führt erneut nach St. Pauli und beleuchtet kriminelle Netzwerke sowie die Arbeit von Polizei und Ermittlerteam.

Politik: Mit der Veranstaltung „Update Arbeit: Land ohne Arbeitskräfte? Wie wir das verhindern können“ lädt die SPD-Landtagsfraktion heute ab 19 Uhr zum öffentlichen Gespräch auf den Moritzhof ein. Im Mittelpunkt stehen die wachsenden Herausforderungen des Arbeitsmarkts in Sachsen-Anhalt. Gemeinsam mit Petra Grimm-Bene, Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, möchte die Fraktion diskutieren, wie der Bedarf an Fachkräften gedeckt und Mitarbeitende langfristig gehalten werden können. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei Magdeburg als traditionellem Industrie- und Wissenschaftsstandort.

Ausstellung: Die Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V. eröffnet heute um 17.00 Uhr im Einewelthaus Magdeburg die Ausstellung „Magdeburg dafür! Rückblick auf die Interkulturellen Wochen 2025“. Die Schau bietet einen Überblick über die Aktionen und Projekte der Interkulturellen Wochen des vergangenen Jahres und eröffnet einen ersten Blick auf die Pläne der Interkulturellen Wochen 2026. Die Veranstaltung ist Teil der Aktionswochen „Eine Stadt für Alle“.