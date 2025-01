Aus für die TannendekoMal ganz ehrlich: Traditionell ist es in vielen Familien Gesetz, dass der Weihnachtsbaum zum zurückliegenden Feiertag der Heiligen drei Könige aus der Wohnung fliegt. Säuberlich verpackt für den Einsatz im kommenden Jahr verpackt werden Weihnachtsbaumkugeln, Lichterkette, Holzfiguren und Strohsterne. Das Gleiche gilt für die übrige Dekoration vom Schwibbogen über die Weihnachtspyramide bis zum Herrnhuter Stern. Wenn der Baum gründlich abgeputzt ist und nicht der letzt Rest von Lametta an ihm verblieben ist, kann er zum Abholtermin der Biotonne mit abgegeben werden.

Bei allem Verstauen und Verpacken der Dekoration stellt sich freilich die Frage: Ist es dieses Mal wieder mehr geworden? Sind irgendwelche Kugeln oder Sterne dazugekommen – aus Versehen selbst erworben oder als Geschenk von Freunden und Verwandten? Daher gilt es, die Gelegenheit beim Schopf zu packen und vielleicht auch einmal ein paar Dinge auszusortieren.

Was in Magdeburg los ist

Humorvoller Vortrag: Wigald Boning hat ein Jahr lang täglich im Freien gebadet. In einem unterhaltsamen Diavortrag berichtet Wigald Boning heute im Theater in der Grünen Zitadelle von seinen Erfahrungen. „Herr Boning geht baden“ beginnt um 20 Uhr im Breiten Weg 8a.

Gedenkkonzert: Das für den 20. Dezember wegen des Anschlags auf dem Alten Mark abgesagte von „The Dark Tenor“ in der Magdeburger Johanniskirche wird nachgeholt. Bereits gekaufte Eintrittskarten sind weiterhin gültig. Termin für den Nachholtermin ist der heutige Mittwoch um 20 Uhr am ursprünglich geplanten Ort. Inzwischen stehen wieder Karten zur Verfügung. Das Konzert in der Johanniskirche steht nun aber nicht mehr unter dem Titel „Weihnachtskonzert“, stattdessen wird es ein Gedenkkonzert.

Naturkunde: Im Magdeburger Museum für Naturkunde Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73 finden am heutigen Mittwoch zwei spannende Veranstaltungen statt, die sich naturwissenschaftlichen Themen widmen. Es geht zum Paläontologie und Ornithologie. Beginn ist jeweils um 17.30 Uhr. Treff ist am Mitarbeitereingang in der Danzstraße. Bei der Die Fachgruppe Paläontologie geht es um „Paläokunst und Urzeitdarstellungen in der Populärkultur“, und bei der Fachgruppe Ornithologie steht die Arbeit zum Schutz und zur Erforschung von Vögeln im Fokus.

Auch interessant: Weitere Informationen zu diesen und weiteren Veranstaltungen gibt es auf volksstimme.de im Web.

Japan: Im Pointfoto in der Leipziger Straße 45a, gegenüber der Uniklinik Magdeburg, wird heute ein Film über eine vierwöchige Reise durch Japan gezeigt. Ab 19 Uhr nimmt der von Michael Schumacher präsentierte Film unter dem Titel „Konnichiwa Japan“ das Publikum mit auf eine Tour durch das Land der Kirschblüten.