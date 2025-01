Humor, Film, Party und Wissen - dies sind einige der Themen am Mittwoch, 8.1.2025, in Magdeburg.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen und Freizeit und eine Absage am Mittwoch

Magdeburg - Auch für Mittwoch, den 8. Januar 2025, hält Magdeburg ein Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite einige Tipps zusammengetragen.

Wigald Boning geht im Magdeburger Hundertwasserhaus baden

Wigald Boning hat ein Jahr lang täglich im Freien gebadet – bei jedem Wetter und in unterschiedlichsten Gewässern. Dabei kam er nicht nur mit Schwänen und Frachtschiffkapitänen in Konflikt, sondern beschwamm auch das Meer, klare Bergseen, schlammige Tümpel und sogar Eislöcher. Ein besonderes Highlight war ein Bad in der Londoner Themse am Coronation Day, inklusive einer humorvollen „Salbung“ mit zweifelhaften Pflegeprodukten.

In einem unterhaltsamen Diavortrag berichtet Wigald Boning am 8.1.2025 im Theater in der Grünen Zitadelle von seinen Erfahrungen, schildert die Herausforderungen seines ungewöhnlichen Vorhabens und teilt Tipps für Interessierte. Er erklärt unter anderem, wie sich die Kälte beim Winterbaden bewältigen lässt und welche Vorsichtsmaßnahmen in Regenrückhaltebecken deutscher Flughäfen erforderlich sind. Zudem wirft er die Frage auf, was einen dazu bewegt, 365 Tage täglich ins Wasser zu gehen – ob das schöner macht oder wenigstens Freude bereitet. Mit Humor und spannenden Bildern nimmt er sein Publikum mit auf eine Reise durch ein außergewöhnliches Jahr voller Abenteuer und Selbstdisziplin.

"Herr Boning geht baden" beginnt am Mittwoch, 8. Januar, um 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a.

"The Dark Tenor" in der Magdeburger Johanniskirche

Das für den 20.12. abgesagte und damals ausverkaufte Konzert von "The Dark Tenor" in der Magdeburger Johanniskirche wird nachgeholt. Termin ist am 8.1. um 20 Uhr am ursprünglich geplanten Ort. Inzwischen stehen wieder Karten zur Verfügung.

Am 8. Januar 2025 öffnet die Johanniskirche Magdeburg ihre Türen für ein besonderes Gedenkkonzert. Billy Andrews, besser bekannt als „The Dark Tenor“, lädt zu einem musikalischen Abend ein, der Trost und Zuversicht spenden soll. Dieser Termin dient als Ersatz für das Weihnachtskonzert am 20. Dezember 2024, das aufgrund der tragischen Ereignisse auf dem Weihnachtsmarkt aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden musste. Mit dem Neujahrsgedenkkonzert soll ein Zeichen der Solidarität und der Überwindung von Hass und Gewalt gesetzt werden. Billy Andrews wird mit emotionalen Liedern einen Rahmen schaffen, in dem Gemeinschaft und Besinnung im Mittelpunkt stehen.

"Konnichiwa Japan" im Magdeburger Pointfoto

Im Pointfoto in der Leipziger Straße 45a, gegenüber der Uniklinik Magdeburg, wird am 8. Januar ein Film über eine vierwöchige Reise durch Japan gezeigt. Ab 19 Uhr nimmt der von Michael Schumacher präsentierte Film unter dem Titel "Konnichiwa Japan" das Publikum mit auf eine Tour durch das Land der Kirschblüten. Beleuchtet werden sowohl Tradition als auch Moderne.

Die Reise, die zur Kirschblütenzeit stattfand, stellte eine echte Herausforderung dar, da sie nach einem eigenen Zeitplan organisiert wurde. Der Film bietet einen abwechslungsreichen Mix aus Bildern und Videos, die die kulturellen Highlights Japans einfangen. Die Zuschauer erleben unter anderem Sumo- und Kendo-Kämpfe, die entspannende Badekultur der „Onsen“ sowie eine Fahrradtour am heiligen Fuji. Die Reise führt zudem mit Bus und Bahn durch Mega-Metropolen wie Osaka, Kyoto, Hiroshima und Tokio, aber auch aufs Land und ans Meer.

Naturwissenschaft fürs Publikum

Am 8. Januar 2025 finden im Museum für Naturkunde Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73 zwei spannende Veranstaltungen statt, die sich mit den Themen Paläontologie und Ornithologie befassen. Beginn ist jeweils um 17.30 Uhr. Treff ist am Mitarbeitereingang in der Danzstraße.

Die Fachgruppe Paläontologie lädt zu einem Vortrag von Jan Fischer vom Urweltmuseum Geoskop Burg Lichtenberg ein. Unter dem Titel „Paläokunst und Urzeitdarstellungen in der Populärkultur“ beleuchtet der Experte, wie Darstellungen der Urzeit in Kunst und Medien unsere Vorstellung von vergangenen Welten geprägt haben.

Parallel dazu findet ein Treffen der Fachgruppe Ornithologie statt. In Kooperation mit dem Nabu-Kreisverband Magdeburg spricht Marcus Pribbernow über aktuelle ornithologische Themen und bietet einen Einblick in die Arbeit zum Schutz und zur Erforschung von Vögeln.

"Splitter" von Leyla Yenirce im Kunstmuseum Magdeburg

Leyla Yenirce präsentiert in ihrer Video- und Sound-Installation „Splitter“ das Porträt einer jungen Frau, die durch das Leben gezeichnet ist und sich mittels Lichtsteuerung vor fremden Blicken schützt. Die Arbeit thematisiert die Bedrohung von Frauen im kurdischen Freiheitskampf durch moderne Drohnentechnologie, die ihre Verstecke enttarnt. Die großformatige Installation in der Klosterkirche des Kunstmuseums Magdeburg in der Regierungsstraße 4 bis 6 wird von intensiven Klängen begleitet. Gezeigt wird die Installation bis zum 12. Januar.

Geöffnet ist das Kunstmuseum Dienstag bis Freitag 10 bis 17 Uhr und Sonnabend und Sonntag 10 bis 18 Uhr. Montags ist geschlossen. An Feiertagen ist das Museum 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Yenirce, geboren 1992 in Qubînê, ist eine vielseitige Künstlerin, die in Berlin lebt und interdisziplinär mit Malerei, Skulptur, Video und Performance arbeitet. Ihre Werke thematisieren Feminismus, Krieg und weitere gesellschaftliche Themen. Sie erhielt mehrere Auszeichnungen, darunter den Ars Viva Preis 2023. Ihre Arbeiten wurden in renommierten Institutionen ausgestellt, und „Splitter“ bildet den Auftakt einer neuen Programmreihe im Kunstmuseum Magdeburg.

"Die Saat des heiligen Feigenbaums" im Moritzhof

Der Film "Die Saat des heiligen Feigenbaums" ist ein intensiver Politthriller von Mohammad Rasoulof, der das iranische Unrechtsregime in einer kraftvollen Erzählung beleuchtet. Der Film schildert die Geschichte von Iman, einem neu ernannten Untersuchungsrichter am Revolutionsgericht in Teheran, der sich trotz landesweiter Proteste gegen die Regierung auf die Seite des Regimes stellt. Diese Entscheidung bringt nicht nur seine Familie aus dem Gleichgewicht, sondern führt zu Spannungen, als Iman das Verschwinden seiner Dienstwaffe bemerkt und seine Familie verdächtigt.

Mit beeindruckenden Darstellungen von Mahsa Rostami, Missagh Zareh und Niousha Akhshi zeigt der Film authentische Bilder der Proteste im Herbst 2022 und verwebt sie mit einem packenden Familiendrama. Der unter schwierigen Bedingungen im Iran gedrehte Film zwang Rasoulof vor der Weltpremiere in Cannes zur Flucht aus seinem Heimatland.

Vorstellungen des Films finden am 3. und 8.1. um 16 Uhr, am 4. und 15.1. um 19 Uhr, am 5., 6. und 12.1. um 16.15 Uhr, am 7.1. um 18 Uhr, am 9.1. um 19.30 Uhr, am 13.1. um 16.30 Uhr und am 14.1. um 15 Uhr statt.

Partys in Magdeburg

Flowerpower: „Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.

Nachdenker: "Wünsch dir was" heißt es am 8.1. im Nachdenker in der Olvenstedter Straße 43. DJ Bugs legt die Musik auf.

Festung Mark: Unter dem Titel "Metamorphosis" heißt es am 8.1. ab 19 Uhr im Stübchen der Festung Mark im Hohepfortewall "Luises Garten meets Stübchen".