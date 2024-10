Zwei weitere Moscheen ohne Erlaubnis | Lichtkonzept: So soll die Stadt noch mehr erstrahlen

Nun haben wir also wieder die Winterzeit. Während alle modernen Geräte heutzutage die Umstellung problemlos von alleine hinbekommen, sind ältere Produkte mit Zeitangabe auf die Menschenhand angewiesen.

Zum Beispiel die Zeigeruhr in der Küche oder die Digitalanzeige am noch nicht so smarten Herd. Bei mir ist es meist die Anzeige im Auto, die noch darauf wartet, um eine Stunde zurückgestellt zu werden.

Sonst kann es auch heute noch passieren, dass man halb im Schlaf in den Autosessel plumpst und sich erschreckt, warum es denn plötzlich schon um 8 Uhr ist.

Also schauen Sie lieber zweimal hin, bevor Sie in Panik verfallen. Vielleicht ist es keine Trödelei, sondern nur Schusselei.

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen einen guten Start in die Woche,

Ihr Stefan Harter

Das passiert heute in Magdeburg

Verkehr: In der Rogätzer Straße gibt es von heute bis Mittwoch eine Vollsperrung. Grund sind nach Angaben der Stadtverwaltung Kranarbeiten zwischen Peter-Paul-Straße und Moldenstraße. Umleitungen sind ausgeschildert.

Tanzen: Immer wieder montags trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum geselligen Tänzchen, diesmal im Volksbad Buckau, Karl-Schmidt-Straße 56. Ab 19.30 Uhr gibt es zunächst einen Schnupperkurs mit Grundschritten und einfachen Figuren. Ab 20.15 Uhr sind dann Training und freies Tanzen angesagt.

Bühne: Das Kabarett „... nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37 öffnet seine Bühne heute für alle Nachwuchskünstler. Unter dem Titel „Platz da!“ stellen Menschen aus Magdeburg und Umgebung ihr Bühnentalent vor. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Führung: Unter dem Motto „Die mittelalterliche Geschichte der Stadt“ bietet die Tourist-Information eine Führung durch das Domviertel an, die auch für alle Magdeburger Wissenswertes über ihre Heimatstadt bereithält. Los geht es um 14 Uhr am Breiten Weg 22.

Kino: Im Kulturzentrum Moritzhof, Moritzplatz 1, läuft derzeit das italienische Filmfestival „Cinema Italia“. Im Originalton mit deutschen Untertiteln werden dort heute um 17 Uhr „Zucchero – Sugar Fornaciari“ und um 20 Uhr „Das Mädchen von morgen“ gezeigt.