ich bin Fußballfan, trage eigentlich das Trikot des 1. FC Magdeburg. Doch am letzten Spieltag war alles anders: beruflich in München, landete ich plötzlich im Ulmer Donaustadion, genauer gesagt im Auswärtsblock von Preußen Münster, dem Team, das uns zuhause 0:5 geschlagen hatte.

Spontan die Idee einen Freund zu begleiten, lernte ich im Eiltempo die Gesänge und feierte mit. Es ging für Münster um den Klassenerhalt – und der gelang. Plötzlich stand ich da: springend, klatschend, singend, umarmt von unbekannten Menschen, die mich trotz fremder Fanheimat aufnahmen, als gehörte ich dazu. Diese Emotionen, diese pure Euphorie haben mir wieder gezeigt: Fußball verbindet. Für 90 Minuten können aus völlig Fremden enge Freunde werden.

Nun genießen alle Nicht-Fußbfallfans erst einmal die Sommerpause, während wir Fußballverrückten gebannt auf den Transfermarkt blicken. In diesem Sinne wünscht Ihnen einen schönen Mittwoch und einen erholsamen Feiertag

Alina Bach

Was der Tag bringt

Konzert: Sängerin und Songwriterin Ines Herrmann ist heute zu Gast im Café Treibgut in Magdeburg. Ab 18 Uhr spielt sie ein Konzert aus Acoustic Folk und Rock in der Werner-Heisenberg-Straße 45 und vermischt einfühlsame Momente und kraftvolle Passagen. Das Event ist Teil der wöchentlich stattfindenden Hutkonzerte.

Lesung: Zu einer Lesung mit den Autorinnen Leonie W. und Isabelle North lädt heute die Thalia-Buchhandlung im Allee-Center Magdeburg an der Ernst-Reuter-Allee 11. Die Autorinnen lesen abwechselnd aus den kürzlich erschienenen Romanen „Shadows Hell“ und „Praeda“, es geht um Romantik und düstere Erzählwelten. Die Lesung beginnt um 20.15 Uhr.

Ausstellung: Montags bis freitags zeigt das Literaturhaus Magdeburg in der Thiemstraße 7 sie Ausstellung von Fred Sommer zur Raumfahrt in der Literatur. Unter dem Titel „Ad Astra per aspera. Eine literarische Reise zu den Sternen“ können die Werke zwischen 10 und 16 Uhr betrachtet werden. Über der Ausstellung schwebt die Frage, wie sich Menschen seit Jahrhunderten das Reisen zu den Sternen vorstellen, ob als Abenteuer, wissenschaftliche Herausforderung oder poetisches Motiv.