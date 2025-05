ich habe mir vor Kurzem neue Kopfhörer zugelegt und seitdem bin ich ein bisschen wie in meiner eigenen kleinen Welt unterwegs. Der Sound ist so gut, dass ich am liebsten gar nichts anderes mehr höre. Ob beim Einkaufen, Spazieren oder auf dem Weg zur Arbeit – die Musik läuft, und ich laufe mit. Jeder Weg bekommt plötzlich seinen eigenen Soundtrack, und ganz nebenbei fühlt sich der Alltag ein kleines bisschen filmreifer an.

Und manchmal läuft eben 'das eine Lied'. Eins, das einen ganz sanft aufsammelt und dann mitten in den Refrain wirft. Dann summe ich mit. Manchmal rutscht mir sogar ein halbes Lied raus. Neulich stand ich zwischen den Regalen im Supermarkt und bemerkte erst nach ein paar Zeilen, dass ich offenbar laut genug sang, um ein paar neugierige Blicke zu kassieren.

Meine Kopfhörer sind nämlich so gut, dass ich nicht merke, wie laut ich eigentlich bin. Ich dachte, ich summe – offenbar war’s ein Mini-Konzert.

Peinlich? Ein bisschen. Aber ich hoffe einfach, dass ich den Leuten den Tag versüße. Oder zumindest einen Ohrwurm mitgebe.

Eine schöne Woche wünscht Ihnen

Romy Bergmann

Das bringt der Dienstag:

Ausstellung: Beton vereint kreative Schöpfung ebenso wie das gesamte Spektrum zwischen Zerstörung, Wiederaufbau und Umweltkatastrophe. Die enorme Vielgestaltigkeit des Baustoffes erlaubt unendliche Möglichkeiten der Anwendung in Architektur und Kunst. Die Ausstellung im Kunstmuseum Magdeburg vereint Werke von Karl-Heinz Adler (1927-2018), Erasmus Schröter (1956-2021), Carsten Nicolai (*1965) und Marta Dyachenko (*1990) und kann von 10 bis 17 Uhr besucht werden.

Sport: Das Familienhaus im Park, Hohepfortestraße 14, lädt von 9 bis 10.30 Uhr zum Nordic Walking Treff ein. Gemeinsam geht es (bei schönem Wetter) mit Nodic Walking-Stöcken durch den Park. Die Stöcke können vor Ort kostenfrei ausgeliehen werden.

Freizeit: Das Bürgerhaus Alte-Schule-Salbke, Greifenhagener Str. 7, lädt von 12 bis 15 Uhr zu einem Kreativcafé ein. Dort sollen in gemütlicher Atmosphäre kreative Projekte mit Wolle, Garn und Co. umgesetzt werden. Die Teilnahme kostet 5 Euro.