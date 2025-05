Mit dem Rad kommt man besser und schneller durch. Das darf ich mir ständig von ambitionierten Freunden sagen lassen, wenn ich mich mal wieder - okay täglich - über die Zeit aufrege, die ich im Stau stehend verplempere. Drum habe ich mir auch schon vor Wochen vorgenommen, öfter mal aufs Fahrrad umzusteigen. Es ist ja nicht so, dass ich keines besitze. Es ist auch noch gar nicht so alt. Ich hatte es mir vor fast drei Jahren zugelegt, als die Benzinpreise so in die Höhe geschossen waren.

Doch nach maximal fünf Versuchen fristet mein Drahtesel sein Dasein im Keller. Es staubt ein. Sogar die Luft geht den Reifen aus, obwohl das Rad nicht einmal beansprucht wird. Doch ich habe Luft gepumpt. Und mir sogar einen wasserdichten Rucksack zugelegt, in dem ich alle meine Utensilien für die Arbeit schonend transportieren kann. Allein mir fehlt der Antrieb. Vielleicht ringe ich mich durch, wenn es morgens endlich mal wärmer wird.

Die Aussichten sind ja aktuell weniger sommerlich. Ich wünsche Ihnen dennoch einen angenehmen Start in die Woche.

Herzlichst, Ihre Sabine Lindenau

Was der Tag bringt

Vortrag: Heute spricht Prof. Mathias Bertram von der Hochschule Magdeburg-Stendal in der neuen Folge von "Wissenschaft im Rathaus" über die Anwendungsmöglichkeiten von 3D Druck. Beginn im Alten Rathaus ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Filmabend: Im Moritzhof in der Moritzplatz 1 steht heute ein Filmabend mit anschließendem Gespräch unter dem Titel "Was bleibt?" an. Gezeigt wird ab 19 Uhr ein 83 Minuten langer Dokumentarfilm aus dem Jahr 2025, der sich mit den Erfahrungen junger Menschen im Rahmen eines sozialen Freiwilligendienstes beschäftigt.

Tanz: Immer wieder montags trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum geselligen Tänzchen im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56. Ab 19.30 gibt es den Taster und Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige mit Grundschritten und einfachen Figuren. Auch um 19.30 beginnt der Taster für alle, die schon etwas länger tanzen. „Ab 20.15/30 gehen wir über ins freie Training / Social Dance und lassen die Füße fliegen“, heißt es in der Einladung.