Rezept aus TV-Show wird in diesem Restaurant gekocht / Dieser Weihnachtsmarkt findet nun doch statt

so, nun ist es soweit. Die Winter- und Weihnachtsmärkte sind geöffnet. Damit stellen sich Fragen: Wo und wann geht man mit wem auf den Markt? Welchen wählt man überhaupt? Und was kann man sich finanziell und kalorientechnisch leisten? Glühwein oder doch lieber Schmalzkuchen? Schmorwurst oder Editha-Brot? Poffertjes oder Riesenrad-Fahrt? Grünkohl oder Raclette?

Die Antworten fallen nicht leicht. Wer Kinder mitnimmt, hat es noch schwerer: Denn für sie müssen besonders überzeugende Antworten gefunden werden. Dreimal Zuckerwatte nacheinander oder sechsmal mal Durchschütteln mit dem Karussell tun weder Portemonnaies noch kleinen Mägen gut. O du fröhliche ... heißt es auch deshalb wohl nicht umsonst.

Wie auch immer Sie sich entscheiden und welche Antworten Sie finden: Ich wünsche Ihnen einfach viel Spaß und ein schönes Wochenende – mit oder ohne Marktbesuch.

Herzliche Grüße

Rainer Schweingel

Was das Wochenende bringt

Märkte: Der Weihnachtsmarkt ist heute von 11 bis 23 Uhr geöffnet. Am morgigen Totensonntag pausiert er.

Kultur: „Da Capo Udo Jürgens“ beginnt am heutigen Sonnabend, 23. November, um 19.30 Uhr in der Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32. Gespeilt werden die schönsten Songs des Sängers.

Sicherheit: Das Innenministerium hat mit Beginn vieler Weihnachtsmärkte noch einmal eindringlich vor Taschendiebstählen gewarnt. Wo viele Menschen zusammenkommen, tummelten sich möglicherweise auch Langfinger, hieß es.