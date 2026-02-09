vermutlich kennt jeder dieses Phänomen: Wenn man anfängt, auf eine Sache besonders zu achten, sieht man sie plötzlich überall und ständig. So geht es mir neuerdings mit Kühen. Nie hatte ich ein besonderes Augenmerk auf diese schönen Tiere. Durch verschiedene Zufälle habe ich jedoch herausgefunden, dass Kühe viele Gemeinsamkeiten mit meiner Freundin haben: ruhiges Gemüt, Vegetarier und befinden sich oft und gerne in der Schweiz.

Einmal ausgesprochen - jetzt sehe ich überall Kühe. Im Kino läuft ein Film namens „Mama Muh“, im Supermarkt entdecke ich Küchenrollen und Süßigkeiten mit Kuhmuster. Es gibt Tassen, Toaster oder auch Tattoo-Motive, die an Kühe oder ihr Fellmuster angelehnt sind. Sowohl digital als auch analog treffe ich jetzt immer wieder auf Dinge, die mit Kühen zu tun haben. Dass es alleine in Magdeburg so viel zu entdecken gibt, habe ich all die Jahre nicht gesehen. Die Kuh ist nur ein Beispiel - wer weiß, was es noch alles für tolle Dinge zu sehen und zu entdecken gibt, wenn man anfängt, darauf zu achten.

Das hat Magdeburg zum Wochenstart zu bieten:

Für Pflanzenfreunde: Morgen widmet sich „Pflanzengeheimnisse“ verborgenen Mechanismen in den Magdeburger Gruson-Gewächshäusern in der Schönebecker Straße 129 b. Um 19 Uhr beginnt ein Vortrag, der den Blick auf chemische Wirkstoffe lenkt, mit denen sich Pflanzen vor Fressfeinden, Krankheiten und Umweltstress schützen. Der Pharmazeut Mathias Arnold aus Halle und sein Magdeburger Kollege Gert Fiedler stellen ausgewählte Arten aus den Gewächshäusern vor, die giftige Substanzen bilden oder ungewöhnliche Anpassungen entwickelt haben. Die Veranstaltung gehört zum Programm des 130-jährigen Bestehens der Gruson-Gewächshäuser, der Eintritt ist frei, die Teilnehmerzahl begrenzt. Eine Reservierung erfolgt telefonisch unter 0391/404 29 10.

Für Tanzbegeisterte: Heute trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum geselligen Tänzchen in der Scheune im Moritzhof am Moritzplatz. Ab 19.30 Uhr gibt es den Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige. Ab 20.15 Uhr geht es dann über ins freie Training. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten.

Für Kunst- und Tierliebhaber: In Magdeburg steht ein Nashorn im Raum. Genauer: In der Klosterkirche. Die Installation eines überlebensgroßen Rhinozeros versperrt den Blick und den Gang durch den mittelalterlichen Kirchenraum. Das friedfertige Tier, das den Raum ausfüllt, wird begleitet von einer polyphonen Klangkomposition. Dienstags bis freitags kann das Werk jeweils von 10 bis 17 Uhr an der Regierungsstraße 4–6 betrachtet werden, am Wochenende ist eine Stunde länger geöffnet.