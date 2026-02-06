Nächster Laden an der Halberstädter Straße schließt | Streusalz wird in ersten Städten knapp - wie sieht's in Magdeburg aus?

Zeit ist relativ. Das wissen wir ja seit Albert Einsteins Relativitätstheorie. Zeit ist also nicht absolut oder für alle Beobachter gleich. Dass eine Minute nicht gleich eine Minute ist, zeigt mir meine Waschmaschine andauernd. Die angeblich letzte Minute bis zum Ende des Waschprogramms zieht sich stets gefühlt ewig hin.

Da steht man schon mit dem Wäschekorb vor der Maschine, weil sie ja angeblich gleich fertig ist - und wartet und wartet. Von wegen eine Minute. Während auf anderen Uhren der Minutenzeiger Schritt für Schritt voranschreitet, beharrt die Maschine stoisch weiter auf „eine Minute“ noch.

Ganz ehrlich, diese letzte Minute der Waschmaschine wünschte ich mir an manchen Tagen auch morgens für meinen Wecker.

Ihnen wünsche ich heute einen schönen Tag.

Ihr

Ivar Lüthe

Was der Tag bringt

Humor: Heute Abend stehen Bremerich & Broneske mit ihrem Programm „Zur Sache, Frau B.“ auf der Bühne des Kabarett „… nach Hengstmanns“ am Breiten Weg 37. Ab 19.30 Uhr entfaltet sich ein Abend, der mit der Erwartung eines romantischen Liederprogramms beginnt und rasch andere Töne anschlägt. Das Programm nutzt bekannte Melodien ebenso wie Brüche und Kontraste, um den Abend voranzutreiben und die Dynamik zwischen Klavier und Stimme immer wieder neu zu justieren.

Musikparade: Hunderte Musiker bringen am 6. Februar die Vielfalt von Militär- und Blasmusik und das bunte Bild der Marchingbands aufs Parkett der Magdeburger Getec-Arena. Sieben Orchester aus unterschiedlichen Ländern präsentieren ein breit gefächertes Repertoire, das von Märschen über klassische Kompositionen und Swing bis zu Rock- und Popstücken reicht.