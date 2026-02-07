bis vor Kurzem dachte ich, Valentinstag sei ein einzelnes Datum im Kalender – maximal ein Anlass für Blumen, Schokolade und kleine Liebesgeständnisse. Weit gefehlt. Meine Freundin hat mich aufgeklärt: Es gibt eine ganze Valentins-Woche, die vom 7. bis 14. Februar läuft – gewidmet der Liebe.

Heute ist Rosentag, der Auftakt einer ganzen Woche voller Rosen, Schokolade, Teddybären, Umarmungen und Kusstage. Jeden Tag ein kleines Fest der Liebe. Der Höhepunkt? Natürlich der Valentinstag selbst, der alles in einem großen Feuerwerk aus Blumen, Karten und Geschenken bündelt. Für Händler ein Traum, für Romantiker ein Hochgenuss, für den Rest von uns ein kleiner Schweißausbruch.

Vielleicht ist die Idee hinter der Valentins-Woche ja nobel: Liebe im Alltag zu zeigen, kleine Gesten bewusst wahrzunehmen. Aber mal ehrlich, braucht es dafür wirklich sieben Termine? Manchmal reicht ein ehrliches und spontanes „Ich hab dich lieb“ – ohne Kalendereintrag, ohne Teddybär, ohne Schokolade.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Kino: Eine Filmreihe im Oli-Kino, Olvenstedter Straße 25a, läutet die diesjährigen Telemann-Festtage ein, die am 13. März beginnen. In Anwesenheit von Dorothee Oberlinger steht am Sonntag, 8. Februar, um 11 Uhr und 14 Uhr, das von ihr musikalisch geleitete Telemanns Schäferspiel „Pastorelle en musique“ im Mittelpunkt. Gezeigt werden eine Dokumentation sowie ein Live-Mitschnitt.

Zierfischbörse: Der Aquarienverein Vallisneria lädt an diesem Sonntag wieder zu seiner traditionellen Zierfischbörse ein. In diesem Jahr findet die Veranstaltung erstmals am Salbker Wasserturm, Alt Salbke 111, statt. Von 9 bis 12 Uhr bieten die Vereinsmitglieder eine große Auswahl an Aquarienbewohnern zum Verkauf an. Darunter sind Buntbarsche, Welse, Salmler, Garnelen und verschiedene Wasserpflanzen. Außerdem stehen Zubehör und Fachliteratur für Interessierte bereit.

Konzert:Alltägliche Beobachtungen und erzählerische Songs stehen im Fokus eines Abends mit Ulla Meinecke, an dem Musik und Sprache eng zusammenrücken. Am Sonntag, 8. Februar, ist sie mit ihrem Programm „25 Songs & Geschichten“ im Alten Theater in der Tessenowstraße 11 zu Gast. Um 20 Uhr beginnt das Konzert, das Lieder und Erzählungen miteinander verbindet. Begleitet wird sie von dem Multiinstrumentalisten Reimar Henschke, der die Stücke musikalisch ausgestaltet.