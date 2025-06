in den Drogeriemärkten gibt es wieder Ware mit Regenbogenfarben auf den Verpackungen, in verschiedenen Städten finden Paraden und Demonstrationen statt und Geschäfte hängen vermehrt bunte Fahnen auf. Denn: Wir sind wieder mitten im Pride-Month. Es ist der Monat, indem weltweit queere Menschen zusammenkommen und die Freiheit feiern, sie selbst sein zu können – oder eben gegen die Unfreiheit dies zu tun, protestieren. Auf die Straße gehen dann schwule, lesbische, bi- und asexuelle Menschen, intergeschlechtliche sowie Trans- und nichtbinäre Personen und alle, die auf irgendeine Art queer sind. 2025 ist das leider noch notwendig. In fast 70 Ländern sind queere Menschen illegal, in elf davon droht ihnen die Todesstrafe.

Auch in Magdeburg wird es im August einen CSD geben, auch hier sind Fahnen zu sehen. Für manche Magdeburger mag das nur ein überflüssiges Symbol sein. Für queere Menschen kann das aber sehr wichtig sein. In einem Unternehmen mit Pride-Flagge muss man zum Beispiel keine Angst haben, aus seinem Privatleben zu erzählen. Wenn jemand im Bus ein Shirt mit der Regenbogenfahne trägt, könnte diese Person potenzieller Helfer oder Helferin sein, wenn queere Menschen Gewalt erfahren. Daher: Wie schön, dass Magdeburg in diesem und kommenden Monaten noch bunter wird.

Liebe Grüße

Lena Bellon

Das hat Magdeburg zu bieten:

Jugend: Für das Benefizkonzert des Rotary-Clubs Magdeburg im Opernhaus waren zum Redaktionsschluss noch wenige Restkarten zu haben. Der Termin ist heute um 19 Uhr im Opernhaus am Universitätsplatz 9. Traditionell gestaltet das Jugendsinfonieorchester des Konservatoriums den musikalischen Abend.

Ausstellung: Die Ausstellung "Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in der Magdeburger Hyparschale am Kleinen Stadtmarsch läuft derzeit. Sie ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet, mit dem letzten Einlass um 17 Uhr. Samstags und sonntags können die Besucher von 10 bis 18 Uhr (letzter Einlass: 17 Uhr) die Ausstellung erleben. "Körperwelten" hat weltweit bereits mehr als 56 Millionen Menschen Besucher gezählt. Die ausgestellten Plastinate stammen aus dem Körperspende-Programm des Instituts für Plastination in Heidelberg, in dem mehr als 21.000 Spender registriert sind. In Magdeburg ist die Ausstellung noch bis September zu sehen.

Musik: Im Technikmuseum Magdeburg findet morgen die dritte Ausgabe des Rock- und Metalfestivals „Fête de la Schwermetall“ statt. Seit der Gründung 2023 als Beitrag zur „Fête de la Musique“ hat sich das Festival zum festen Bestandteil des regionalen Musikangebots entwickelt. Die "Fête de la Schwermetall" beginnt diesen Mittwoch um 17 Uhr an der Dodendorfer Straße 65.