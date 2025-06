gehören Sie auch zu den Jägern und Sammlern? Ich kenne davon einige – mich eingeschlossen. Ich bin überzeugte Schnäppchenjägerin.

Sobald am Wochenende die Prospekte mit den Angeboten der Märkte in der Post liegen, wird durchgestöbert. Und soweit es sich in der Woche einrichten lässt, heißt es: Ran an die Offerten! Denn schon meine Oma hatte diesen weisen Rat für mich: „Das am leichtesten gesparte Geld ist das, was du nicht ausgibst.“ Na also!

Nach der Jagd wieder daheim mit den Einkaufstüten, beginnt das Auspacken der Beute. Mein Mann meint: „Ist dir eigentlich aufgefallen, dass der Saft keinen ganzen Liter, sondern nur 0,75 Liter hat? Und der Käse nur 175 statt 200 Gramm?“ Nö, nicht wirklich ... War keine Zeit, über all das Kleingedruckte zu lesen.

Und so schmilzt – mein Jägerstolz bekommt gerade erste Kratzer – der vermeintliche Gewinn schon wieder dahin.

Na und?, sage ich mir. Für eine Weile hatte ich wenigstens ein gutes Gefühl. Solange das Pfund Kaffee noch ein Pfund hat wie seit Urzeiten, glaube ich noch an das Gute. Oder?

Wir Schnäppchenjäger bleiben wachsam.

Herzliche Grüße für heute, Ihre Jana Heute

Was der Tag bringt

Schrotefest: Das traditionelle Schrotefest in Diesdorf startet um 19 Uhr mit einem musikalischen Auftakt durch das Danny Priebe Duo, danach übernimmt DJ Hilmar das Spätprogramm. Bis Sonntag lädt der Bürger- und Heimatverein Magdeburg-Diesdorf wieder zu dem Fest rund um den Torplatz in Diesdorf ein und das inzwischen zum 22. Mal.Festival: Im Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129 beginnt das Felicia-Festival. Um 20 Uhr startet die szenische Lesung „ChatGPT gone wild“. Um 21.45 Uhr beginnt dann im Gesellschaftshaus das Licht- und Klangkonzert „Transsonic – Parallel Resonance“. Comedy: Vier Comedians gestalten den heutigen Abend beim „Magdeburg Lacht!“-Open-Air in der Festung Mark im Hohepfortewall. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass an 19 Uhr. Impro-Theater: Um 19.30 Uhr beginnt im Kulturzentrum „Guck mal!“ in der Babelsberger Straße 9 eine besondere Ausgabe des Improvisationstheaters „Krimaginär“ unter dem Motto „Freitag der 13. – Spezial“. Einlass ist ab 19 Uhr. Die Theatergruppe Magdeburger Theaterkiste von 1993 lädt zu einer interaktiven Theateraufführung ein, bei der das Publikum die Entwicklung eines Kriminalfalls mitbestimmt. Chor: Ein Chorkonzert findet heute ab 19 Uhr in der St. Gertraudenkirche in der Schönebecker Straße 17 statt. Das Konzert steht unter dem Titel „Viva la musica“ und lädt zum musikalischen Ausklang des Tages ein.