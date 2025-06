Nach einem langen Arbeitstag wollte ich auf dem Heimweg noch schnell zum Bäcker. Doch ein Blick auf die Uhr sagte mir: Das wird knapp. Ich zögerte nicht lange, griff zu meinem Telefon und öffnete die „Too Good To Go“-App. Bäckereien, Cafés und teilweise sogar Restaurants vergeben hier zum Ladenschluss sogenannte Überraschungstüten zu stark reduzierten Preisen. Darin enthalten sind Lebensmittel, die sonst in der Tonne landen würden.

Für Berufstätige, die es morgens nicht rechtzeitig zum Bäcker schaffen, ist die App eine gute Gelegenheit, etwas Gutes zu tun und gleichzeitig Geld zu sparen. Eine sinnvolle Sache – gerade, wenn man bedenkt, dass in Deutschland täglich tonnenweise genießbare Lebensmittel im Müll landen.

Für mich hatte sich die spontane Idee auf jeden Fall gelohnt: Nach ein paar Klicks wartete bei einem nahegelegenen Bäcker für gerade einmal drei Euro eine randvolle Tüte mit Brötchen, Brot und sogar einem Stück Streuselkuchen.

Das ist heute in Magdeburg los

Konzert: Um 20 Uhr findet in der Festung Mark am Hohepfortewall in Magdeburg ein Konzert mit zwei Künstlern der Tribute-Szene. Andreas Marius-Weitersagen tritt mit einer Westernhagen-Show auf, mit der er seit über 15 Jahren erfolgreich europaweit unterwegs ist. Er interpretiert Werke von Marius Müller-Westernhagen, insbesondere aus den 1980er- und 1990er-Jahren. Als Support ist der Peter-Maffay-Tribute-Künstler Andreas Engel angekündigt. Dieser beschäftigt sich seit über vier Jahrzehnten mit den Liedern von Peter Maffay. Tickets gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket online, unter der Telefonnummer 0391/5999700 und in allen Biberticket-Verkaufsstellen - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg. Der Einlass erfolgt ab 19 Uhr.

Großes Jubiläum: Das Kunstmuseum Magdeburg in der Regierungsstraße 4 bis 6 feiert sein 50-jähriges Bestehen am 14. Juni mit einem Fest voller Kunst und Begegnung. Im Mittelpunkt steht die Eröffnung der Ausstellung „Herausgeforderte Gemeinschaft“ mit über 100 Werken, die Themen wie Zusammenhalt und gesellschaftlichen Austausch beleuchten. Begleitet wird das Programm von Live-Musik, darunter Violine mit Elektronik, Jazz, Swing und seltenen Instrumenten wie dem „Nebula Euphon“. Es wird auch Mitmachaktionen, Kaffeetafel und eine Tombola geben. Der Eintritt ist frei.

Wissenschaft erleben: Am heutigen Samstag findet die Lange Nacht der Wissenschaft statt. Unter dem Motto „Wissen. Von hier.“ öffnen zahlreiche Einrichtungen in Magdeburg bis tief in die Nacht ihre Türen und laden alle Generationen ein, Forschung der Zukunft hautnah zu erleben. Ob spannende Experimente, Laborführungen, Mitmachaktionen oder Vorträge – bei der Langen Nacht der Wissenschaft ist für jeden etwas dabei. Das vollständige Programm der ist auf der offiziellen Webseite unter wissenschaftsnacht.magdeburg.de verfügbar. Der Eintritt ist frei.