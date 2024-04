wer hat an der Uhr gedreht? Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich finde es ganz großartig, dass es abends jetzt wieder länger hell ist. Wenn alle Jahre wieder Ende März die Uhren eine Stunde vorgestellt werden und die Sommerzeit gilt, gerät meine innere Uhr aber ein wenig aus dem Gleichgewicht. Wird mir doch nachts eine Stunde geraubt.

Man könnte meinen, das spürt man gar nicht so richtig. Schlafen die meisten von uns ja zwischen 2 und 3 Uhr in der Früh. Doch dank der automatischen Umstellung all meiner Uhren schreckte ich am Ostersonntag hoch. Soooo spät ist es schon?! Nichts wie raus aus dem Bett, gab mir auch mein Hund schwanzwedelnd zu verstehen. Diese fehlende Stunde Schlaf konnte ich auch mit der Mittagsruhe nicht aufholen.

So beginnt meine Sommerzeit direkt wieder mit der Frühjahrsmüdigkeit. Ich hoffe, Ihnen geht es da besser.

Herzliche Grüße, Ihre Sabine Lindenau

Was der Tag bringt

Literatur: Die Magdeburger Lesebühne ist heute in der Stadtbibliothek zu erleben. Die verlockende Welt von Schokolade und Genuss ist dieses Mal das Thema der Reihe "Die höflichen..." Los geht es um 19.30 Uhr.

Kabarett: „Nicht von schlechten Eltern“ ist ein Stück überschrieben, das derzeit auf dem Spielplan des „... nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37 in Magdeburg steht. Die heutige Vorstellung beginnt um 19.30 Uhr.

Konzert: Finntroll machen heute im Rahmen der "Vredesvävd" Tour 2024 in der Magdeburger Factory in der Sandbreite 2 Station. Die Band vereint die nordische Folklore mit einem einzigartigen Metal-Sound. Wer List auf die Musik hat, ist ab 20 Uhr willkommen.