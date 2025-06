Mist! Wenn ich diesen Ausruf höre, werden Kindheitserinnerungen wach. Denn ich war und bin ein großer Fan von „Bernd das Brot“, jenem depressiv verstimmten Kastenbrot, das vor allem durch die verrückten Kika-Nachtschleifen Bekanntheit erlangt hat.

Doch die Geschichte von Bernd geht noch viel weiter: Zum ersten Mal traten er und seine Freunde Chili das Schaf und Briegel der Busch vor 25 Jahren in der Parodie-Werbesendung „Tolle Sachen“ auf. Viele weitere Shows folgten, Bernd traf viele deutsche Stars und nahm sogar ein Album auf.

Wer Lust auf ein bisschen Nostalgie hat, dem empfehle ich, sich auf der Kika-Website durch die Bernd-Klassiker zu klicken. Die Songs und Sketche sind auch heute noch genial.

Bei einem Besuch in Erfurt war es dann kürzlich endlich so weit: Ich konnte meinen Kindheitshelden live und in Farbe sehen. In der Innenstadt stehen viele der Kika-Figuren als Statuen verteilt, so auch Bernd. Seitdem bin ich stolze Besitzerin eines Bernd-das-Brot-Ansteckers und eines Jutebeutels mit der grandiosen Aufschrift „Brotbeutel“.

Ein schönes Bergfest wünscht Ihnen

Johanna Flint

Das bringt der Mittwoch

Konzert: Im Moritzhof am Moritzplatz 1 bringen heute die „Mama Shakers“ neuen Schwung in den alten Jazz und Blues. Mit ihrem Programm „Candy Lips“ eröffnet die Band die französischen Kulturwochen Frankofolie. Ihre Leidenschaft gilt der traditionellen Musik der 1920er und -30er-Jahre. Diese bringt sie ergänzt durch Einflüsse aus dem Bluegrass-Swing mit ungebremster Spielfreude auf die Bühne. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 21 Euro.

Festival: Im Technikmuseum findet die dritte Auflage des Rock- und Metalfestivals „Fête de la Schwermetall“ statt. Das musikalische Programm beginnt ab 17 Uhr mit „Jimmy Dekker & the Arcboys“, die eine Mischung aus punkigem und bluesgeprägten Rock auf die Bühne bringen. Desweiteren treten die Bandy „Bodyguerra“, „Queen of Distortion“, „Gomorrha“ und „Tarabas“ auf. Das Festival findet in der Dodendorfer Straße 65 statt, der Eintritt kostet vier Euro. Kinder bis 18 Jahre haben freien Eintritt.

Literaturgespräch: Ist ein Rückzug in ein scheinbar besseres Gestern denkbar – fern von heutiger Unübersichtlichkeit und schnellem Wandel? Dieser Frage widmet sich Tobias von Elsner heute ab 17 Uhr in der Stadtbibliothek Magdeburg im Literaturgespräch "Flucht in Orte und Zeiten der Vergangenheit". Er ist promovierter Historiker und zeigt anhand der Romane "Sinkende Sterne" von Thomas Hettche und "Zeitzuflucht" von Georgi Gospodinov, wie Literatur mit dieser Thematik umgeht. Die Veranstaltung findet im Breiten Weg 109 statt und ist kostenlos.