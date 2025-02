während die Minusgrade und der Schneematsch in den vergangenen Tagen für viele den täglichen Albtraum bedeuteten, war es für mich die schönste Woche des noch jungen Jahres. Der plötzliche Wintereinbruch hat mein Herz höher schlagen lassen: Endlich Schnee! Endlich Kälte! Endlich der Grund, den viel zu kitschigen Weihnachts-Winterpulli noch einmal auszuführen.

Während die ersten Nachbarn sich mit Schneeschippen bewaffneten und leise (manchmal auch laut) vor sich hin murrten, habe ich vergnügt die Flocken gezählt, die auf meine Fensterscheibe fielen. ja, ich bin Winterkind und liebe es, wenn der Atem kleine Wölkchen bildet und der Schnee so schön unter den Stiefeln knirscht.

Doch wie es im Leben so ist: Kaum hat man sein Glück gefunden, wird es einem auch schon wieder genommen. Ende der Woche soll es nämlich vorbei sein mit der Winterpracht. Zweistellige Plusgrade wurden vorhergesagt! PLUSGRADE! Da tröste ich mich nur noch mit dem Gedanken, dass irgendwo da draußen ein Sommerkinderherz nun vor Freude Purzelbäume schlägt.

Winterliche Grüße,

Romy Bergmann

Was der Tag bringt:

Lesung: Im Literaturhaus Magdeburg, Thiemstraße 7, stellt Dominik Bloh sein Werk „Die Straße im Kopf“ vor. In eindringlicher Sprache schildert er die Herausforderungen, nach Jahren der Obdachlosigkeit wieder im gesellschaftlichen Leben Fuß zu fassen. Dabei erzählt er, wie sich sein Alltag nach der Veröffentlichung seines Bestsellers „Unter Palmen aus Stahl“ verändert hat und welche inneren und äußeren Konflikte damit verbunden sind.

Kabarett: Im Kabarett "...nach Hengstmanns", Breiter Weg 37, präsentiert Tobias Hengstmann sein Programm „Unsinn! Eine Vorstellung in Blau“. Die Veranstaltung beginnt jeweils um 19.30 Uhr. Termine sind am 20. und 27. Februar sowie am 3. und 19. April. Es ist sein zweiter Soloabend, in dem er sich mit politischen Themen auseinandersetzt und deren Auswirkungen auf den Alltag beleuchtet. Dabei werden gesellschaftliche Entwicklungen beobachtet, analysiert und pointiert dargestellt. Das Programm thematisiert die Herausforderung, Politik nicht nur als abstraktes Konstrukt wahrzunehmen, sondern als etwas, das jeden Einzelnen direkt betrifft.

Gesprächsrunde: In der Urania Magdeburg, Nicolaiplatz 7, findet eine Gesprächsrunde zum Magdeburger Sport im Jahr 2025 statt. Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit der AG Sportgeschichte organisiert. Die Veranstaltung beginnt am Donnerstag, 20. Februar, um 16 Uhr. Der Eintritt beträgt 5 Euro. Eine Anmeldung ist unter der Telefonnummer 0391/255060 erforderlich. Der 1. FC Magdeburg begeht in diesem Jahr sein 60-jähriges Vereinsjubiläum, während der SC Magdeburg auf eine 70-jährige Geschichte zurückblickt. In der Diskussion wird thematisiert, welchen Einfluss diese Vereine auf die Sportlandschaft der Stadt hatten und welche Entwicklungen im aktuellen Sportjahr zu erwarten sind.