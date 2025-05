So wird das Sommertheater der Hengstmänner / Früh ins Freibad

Karolin Aertel ist Reporterin in Magdeburg.

Manches im Leben ist einfach unvermeidlich: Steuererklärungen, Montagmorgen – und der Fellwechsel unserer Hündin Wilma. Jahr für Jahr dasselbe Drama. Sobald es wärmer wird, beginnt sie, sich ihrer Unterwolle zu entledigen. Wo sie geht und steht, hinterlässt sie büschelweise Haare. Teppich? Hund. Couch? Hund. Frühstück? Haarig.

Ich sauge, ich wische, ich putze. Und verliere dabei langsam den Verstand. Ich habe das Gefühl, sie produziert mehr Unterwolle als ein mittelgroßer Schafstall.

Natürlich bürste ich sie. Täglich. Manchmal sogar zweimal. Ganze Büschel ziehe ich aus ihr heraus, mit einer Beharrlichkeit, die ich sonst nur von Steuerbeamten kenne. Und doch: Kaum bin ich fertig, legt sie nach. Es ist wie in einem dieser Spiele, bei denen man nie gewinnen kann.

Am schlimmsten ist es, wenn ich das Haus verlassen will. Früher habe ich mich geschminkt. Heute enthaare ich mich. Ich ziehe ein schwarzes Oberteil an – zehn Minuten später sehe ich aus wie eine Angoraziege.

Natürlich weiß ich: Auch diese haarige Phase geht vorbei. Irgendwann. Vielleicht. Hoffentlich. Und bis dahin trage ich Wilma halt stolz auf der Kleidung. Ein inoffizielles Erkennungszeichen unter Hundebesitzern: Du bist nie ganz allein – irgendwo klebt immer ein Haar.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein haarfreies Wochenende – oder zumindest die passende Fusselrolle.

Herzliche GrüßeKarolin Aertel

Das hat Magdeburg zu bieten

Musik am Stadtstrand: Am Sonnabend ab 20 Uhr heißt es im Montego Beachclub (Heinrich-Heine-Platz 5) „Beach & Beats“. DJ Rogue-ONE spielt House und Ambient Music.

Euro Cheer Masters: Europas größte Open Air Cheerleader-Meisterschaft findet am Sonnabend von 11 bis 19 Uhr auf der Seebühne im Elbauenpark statt.

Hassel-Kieztour: Magdeburgs coole Kieztour „Check den Hassel“ findet am Sonnabend – mit Kunst, Musik, überraschenden Einblicken und jeder Menge Kiez-Charme. Treffpunkt ist um 15 Uhr an der Ecke Hasselbachplatz/Liebigstraße – direkt vor dem Schuhgeschäft.

Konzert im Dom: Zum ChorVesper im Hohen Chor des Dom zu Magdeburg "St. Mauritius und Katharina" wird am Sonnabend ab 18 Uhr geladen. Es musizieren die Magdeburger Domsingschule und der Junge Ökumenische Chor unter Leitung von Sabine Lattorf und Christian Otto. Der Eintritt ist frei.

Open-Air-Theater: „Kloster.Berge.Garten“ lautet der Titel eines Theater-Open-Air zum 200. Jubiläum des Parks. Auf dem Gelände des einstigen Klosters Berge wird nicht nur die Geschichte dieses einzigartigen Parks, sondern auch die über 800-jährige Vorgeschichte erzählt. Los geht es um 20 Uhr auf der Rückseite Gesellschaftshauses.