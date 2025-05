am heutigen Brückentag ist vielleicht etwas mehr Zeit, sich mit schönen Dingen wie der Urlaubsplanung zu beschäftigen. Wer noch unschlüssig ist, könnte sich einen Rat am Rathaus abholen. Dort steht an der südlichen Seite ein interessanter Wegweiser. Auf den Schildern wird da symbolisch in die entsprechende Richtung auf Magdeburgs Partnerstädte verwiesen.

Wer nicht bis in die weitentfernten, aber interessanten Metropolen wie Harbin in China (7.504 Kilometer) oder Nashville (7.441 Kilometer) in den USA reisen will oder kann, darf natürlich auch in der Nähe bleiben. Fast mit dem Fahrrad zu erreichen ist nämlich Magdeburgs nahegelegenste Partnerstadt Braunschweig. Gerade mal 90 Kilometer weit weg ist sie sogar für einen Tagesausflug mit Auto oder Bahn sehr zu empfehlen.

Einmal dort, können Sie Braunschweig zum einen zum Verbleib in der zweiten Fußballbundesliga gemeinsam mit unserem FCM gratulieren und dann gleich auch die Werbetrommel für einen Gegenbesuch rühren. Denn auch Magdeburg hat für unsere Braunschweiger Freunde viel zu bieten – trotz des derzeitigen Brückendilemmas.

Denn Brücken bauen kann man nicht nur aus Stahl und Beton, sondern auch mit Herz und Hirn und Interesse an dem jeweils anderen. Die Brücke von und nach Braunschweig hält übrigens schon seit 38 Jahren.

Herzliche Grüße

Rainer Schweingel

Tipps zum Freitag

Gastro: An der Elbe in Magdeburg ist es immer schön. Halten Sie ruhig mal Ausschau nach dieser neuen Bar direkt am Elbufer.

Verkehr: Es gibt noch gute Nachrichten zur Verkehrs- und Baustellenlage in Magdeburg. Der Lorenzweg kann wieder vollständig befahren werden. Grund ist der Baufortschritt bei den Kanalsanierungsarbeiten der SWM.

Ausflugstipp: Die „Paradiesischen Nächte“ des Künstlers Jörn Hanitzsch laden noch bis zum 5. Juni 2025 immer von Mittwoch bis Sonnabend von 19 bis 22 Uhr zu stimmungsvollen Abendstunden zwischen Natur, Licht und Poesie in den Elbauenpark ein. Die Volksstimme war schon mal für Sie da und testete das Angebot, ob es sich lohnt.