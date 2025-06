Schwimmhalle schließt vorzeitig / Blaualgen an diesem See

inzwischen gibt es für fast alle Themen einen eigenen Aktionstag. So ist heute in den USA beispielsweise der „Nimm-deinen-Hund-mit-ins-Büro“-Tag. Auch in Deutschland gibt es immer mehr Büros, in denen es erlaubt ist, seinen Vierbeiner mitzubringen. Wer schon einmal in dieser Lage war, weiß, dass ein Hund im Büro Licht und Schatten zugleich sein kann.

Ein tierischer Kollege kann das Arbeitsklima nämlich durchaus auflockern. Es gibt sogar Studien, die belegen, dass Hunde am Arbeitsplatz das Stresslevel senken können – quasi eine Streicheleinheit, um für kurze Zeit dem Bürowahnsinn zu entfliehen und auch mal den Blick vom Bildschirm zu heben.

Natürlich funktioniert das Konzept nicht überall: Allergien, Ängste, Ablenkung oder zu wenig Platz können dagegensprechen. Aber wenn die Bedingungen stimmen, kann ein Hund im Büro ein absoluter Gewinn für das Klima im Team sein. Vielleicht ist der heutige Tag ja ein Anlass, mal darüber nachzudenken – oder zumindest einem pelzigen Kollegen ein Extra-Leckerli zu spendieren.

Liebe Grüße

Tim Müller

Was in Magdeburg los ist:

Theater: Im Pastel Blumen.Cafe in der Immermannstraße 17 findet am Freitag, dem 20. Juni, ab 15.30 Uhr eine Veranstaltung rund um das japanische Erzähltheater Kamishibai statt. Studierende des französischen Sprachkurses der Otto-von-Guericke-Universität gestalten die Kamishibai-Aufführung. Die Geschichte wird sowohl auf Französisch als auch auf Deutsch erzählt und richtet sich an ein generationsübergreifendes Publikum. Das Kamishibai, ursprünglich eine Form des Wandertheaters in Japan, verbindet visuelle Elemente mit mündlicher Erzähltradition: Bildtafeln werden dabei nacheinander gezeigt, während die Geschichte lebendig vorgetragen wird. Im Anschluss übernehmen die Erzählerinnen von Siebenmeilenworte das Programm und präsentieren bilinguale Geschichten. Sie erzählen frei und variantenreich, sowohl traditionelle Märchen als auch moderne Erzählungen in deutscher und französischer Sprache. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Kulinarisches Konzert: Unter dem Titel „Skandinavische Sommernacht – Am Rande der Stille“ ist am Freitag, 20. Juni , ab 19.30 Uhr im Gesellschaftshaus Magdeburg in der Schönebecker Straße 129 ein Konzert geplant. Die Veranstaltung verbindet nordische Kulinarik mit Kammermusik aus Skandinavien und ist Teil des Musikfestivals KlangART Vision in Zusammenarbeit mit dem Gesellschaftshaus. Zum Auftakt werden auf der Terrasse skandinavische Spezialitäten serviert, begleitet von musikalischen Impressionen. Im Anschluss daran setzt das Hyperion Trio um 21 Uhr im Gartensaal das Programm fort. Das Ensemble widmet sich darin insbesondere den Kompositionen von Atli Heimir Sveinsson, mit dem eine langjährige künstlerische Verbindung bestand. Teil der Darbietung ist eine visuelle Komponente mit Videoarbeiten, die Naturaufnahmen Islands mit Sveinssons Musik verbinden.

Kabarett: In der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a wird das aktuelle Kabarettprogramm "Wir sind gegen dafür" aufgeführt. Im Zentrum der satirischen Inszenierung stehen die Widersprüche gesellschaftlicher Debatten, politische Absurditäten und die Fragwürdigkeit öffentlicher Positionierungen. Das Programm greift Entwicklungen in Politik, Medien und Alltag auf und stellt Fragen zur aktuellen Lage, ohne dabei einfache Antworten zu liefern. Thematisiert werden unter anderem wirtschaftliche Gegensätze, parteipolitische Rollenkonflikte sowie gesellschaftliche Umbrüche. Bei "Wir sind gegen dafür" handelt es sich um einen satirischen Beitrag zur Gegenwart. Weitere Vorstellungen finden noch am 25. und 26. Juni jeweils um 20 Uhr statt.