sie sind tonnenschwer, von einer rostfarbenen Hülle ummantelt und so etwas wie die Retter in der Not: Die Stahlbrücken über dem Damaschkeplatz. Seit ein paar Tagen verlegt, können sie nun seit Freitag auch von unten betrachtet werden. Als erster Schritt zur Normalisierung ist ja der Fuß- und Radweg darunter wieder frei.

Nahezu alle Ingenieure und fast alle, die es mal werden wollten, nutzen nun den neuen Durchgang, um zu gucken: Wie sind die Teilen miteinander verbunden? Worauf liegen sie? Passen da wirklich Autos und LKW drüber, wenn am 11. August die Freigabe erfolgt?

Fragen über Fragen, die man in den Augen von dutzenden Schaulustigen beobachten kann, die den Durchweg auch nutzen, um ein Stück Stadtgeschichte persönlich in Augenschein zu nehmen. Mir – alles andere als ein Ingenieur - gings ähnlich beim ersten Besuch. Ist schon eine Meisterleistung aller Beteiligten, was das binnen kurzer Zeit aufgebaut wurde, uns hilft und ein paar Jahre noch begleiten wird. Selbst die Tauben sind schon zurück.

Bei allem Ärger über die Gesamtsituation inklusive Millionenmiete für den Stahlkoloss – hier hat uns Magdeburgern richtig geholfen.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche!

Rainer Schweingel

Das bringt der Tag

Blick auf Schulneubau: Für einen aktuellen Überblick über den Baufortschritt des Schulneubaus am Universitätsplatz, besteht ab sofort die Möglichkeit, Bilder live- sowie als Zeitraffer über die Baustellenkameras zu verfolgen. Neben den Bildern der Kameras gibt es auch Informationen rund um den Stand des Bauvorhabens, die stetig aktualisiert werden und tagesaktuell informieren.

Pflanzen kommen: Im Eckbereich Ernst-Reuter-Allee/Willy-Brandt-Platz sind ab ab sofort für rund drei Wochen Sperrungen in Teilen der Fußgängerzone und Einschränkungen im Radwegbereich erforderlich. Grund ist die Aufstellung von neuen Pflanztrögen. Eine Umleitung für den Fußgängerverkehr wird ausgeschildert.

Musik: Der Montagsswing beginnt am heutigen Montag um 19.30 Uhr in der Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 43. Es spielt: Marina & the Kats“