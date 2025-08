ich gebe es ungern zu, aber in mir regt sich dieser Tage etwas Neid. Schuld daran sind Fotos im Freundes- und Familienchat. Nicht etwa Urlaubsfotos aus der Südsee und auch keine Füße-im-Sand-Bilder. Nein – es sind Fotos von Pilzen.

Genauer gesagt: pralle, makellose Steinpilze, die mir in gestochen scharfen Nahaufnahmen entgegenleuchten. Pfifferlinge, so fotogen, dass sie einen eigenen Instagramm-Account verdient hätten. Maronen, Hexen Röhrlinge, Krause Glucke und auch schon die ersten Edel Reizker - ein ganzes Bestimmungsbuch zum Durchscrollen.

Während sich das Myzel hierzulande noch bedeckt hält, feiert es in den märkischen Wäldern meiner Heimat längst eine Party. Dort, wo Wald und Wasser ohnehin eine meditative Traumkulisse bieten, sprießen Pilze schon reihenweise aus dem Boden. Meine Familie ist mittendrin. Mit Körben, Pilzmessern – und dem instinktiven Gespür, wo sich das Waldgold versteckt.

Ich möchte mich ja mitfreuen. Ehrlich. Aber meine Wanderschuhe scharren ungeduldig im Flur, mein Korb schreit nach Inhalt. Der Wald ruft und ich bin bereit. Sogar für einen Spontanbesuch in der Heimat – mit Körbchen, Messer und stiller Hoffnung auf ein Stück vom Glück.

Herzliche GrüßeIhre Karolin Aertel

Was Magdeburg am Wochenende zu bieten hat

Riverside@Night: Mehrere Lokale entlang der Elbe locken heute ab 19 Uhr zur Riverside@Night. Bands spielen und DJs legen auf. Mit dabei sind das Café Treibgut (Milliree.JD und Pan Dora), die Strandbar (DJ Alex), das Culinaria (Just Etienne), die Schweizer Milchkuranstalt (Paul Brunner, DJ Renard und Beat Börjers), das Endgleis 50, der Yachthafen (Zeitlos), das Le Frog (Artcores), der Montego Beachclub (Diaz, benDMA und Felistic), die Hyparschale (Big-Fun-DJ-Team), das Elbelandhaus (Voice of Summer), der Mückenwirt (Vetura Fox und DJ Henne) und der Mäuseturm (DJ Duke). Der Eintritt ist frei. Die Weiße Flotte pendelt zwischen Petriförder und Buckau.

Schnitzeljagd auf zwei Rädern: Die Radkultur Magdeburg lädt am Sonntag zu einer Fahrradschnitzeljagd ein. Zwischen 15 und 18 Uhr verwandeln sich die Innenstadt, Sudenburg und Stadtfeld in ein Spielfeld. Per Fahrrad geht es von Station zu Station, an denen Spiele oder kreative Aufgaben warten. An jeder Station gibt es auch einen Sticker für die Fahrradsammelkarte. Die Karte kann an einem von sechs ausgewiesenen Startpunkten wie zum Beispiel beim ADFC (Breiter Weg 11a)abgeholt werden.

Orgelkonzert im Dom: Beim nächsten Orgelpunkt im Dom St. Mauritius und St. Katharina spielt am Sonntag, 16 Uhr, der Organist Christian Otto. Unter dem Titel „Sich spiegelnder Mond“ erklingen Werke von Marcel Dupré, Alexandre Guilmant, Sigfrid Karg-Elert, Franz Liszt, Paul Hindemith und Dieterich Buxtehude – gespielt an der West- und an der Paradiesorgel. Der Eintritt ist frei, um eine Kollekte wird gebeten.