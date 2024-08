dieser Sonnabend ist etwas ganz Besonderes: für Einschüler, ihre Verwandten, Freunde und natürlich auch die Lehrer. Alle eint: Sie geben sich ab heute besonders große Mühe, damit die Träume von einer schönen und wertvollen Schulzeit für alle Seiten wahrwerden.

Der Startschuss fällt, wenn am Vormittag die Familien schick angezogen und in kleinen Gruppen Richtung Schule pilgern, um aufgeregt und gespannt an der Einschulung teilzunehmen. Als Zuschauer - oder künftiger Schüler oder Schülerin. Danach beginnt der sogenannte Ernst des Lebens, der aber - da bin ich mir sicher - viel Spaß mit sich bringen wird. Neue Freunde werden gefunden. Herausforderungen gemeistert. Und mit Stolz Aufgaben in der Schule gelöst.

Wir alle können übrigens auch eine Beitrag leisten - und zwar als Verkehrsteilnehmer. Wenn nämlich symbolisch in der Zuckertüte noch mehr Rücksicht steckt. Denn ab heute – da noch mit den Eltern – und erst recht ab Montag sind wieder tausende Magdeburger Kinder täglich auf den Straßen auf dem Weg ins Klassenzimmer. Mehr Rücksicht sollte also im wahrsten Wortsinn noch mehr Schule machen – nicht nur im Straßenverkehr.

Das haben wir übrigens alle selbst mal gelernt: in der Schule.

Schönes Wochenende!

Rainer Schweingel

Das bringt das Wochenende

Verkehr: Wer heute pünktlich und stressfrei um 13 Uhr beim FCM-Auftakt gegen Elversberg dabei sein will, sollte laufen, das Fahrrad oder die Straßenbahn nehmen. Die Strombrücke ist noch dicht für Autos und Bahnen.

Party: Heute Abend wird die Elbe zur Bühne. Ab 19 Uhr spielen an elf Plätzen zwischen Mückenwirt und Café Treibgut Bands und Interpreten. Eintritt frei.

Baden: Badespaß in der Elbe ist einmal im Jahr erlaubt. Am Sonntag ist Elbebadetag. Neben der Wasserfallbrücke über die Alte Elbe gibt es eine Badeparty von 10 bis 18 Uhr. Eintritt frei.