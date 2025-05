Deshalb brechen die Brücken/Warum Campen in der Stadt so beliebt ist

war das nicht ein schönes Mai-Wochenende, das hinter uns liegt? Sonnig und warm genug, draußen die ersten kühlen Getränke oder ein Eis zu genießen. Überall lag der Duft von Gegrilltem in der Luft. Der Sommer steht erwartungsfroh vor der Tür. Schön, dass Magdeburg eine Vielzahl an Bars und Cafés unter freiem Himmel oder auch Outdoor-Terrassen bietet, so dass Abwechslung garantiert ist.