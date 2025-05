Kurs: Wenn Bello einmal Hilfe braucht | Warten auf neuen Wertstoffhof am Silberbergweg

aktuell noch mehr Zeit als sowieso schon verbringt der Magdeburger Autofahrer auf den Straßen der Stadt. Staubedingt gibt es daher mehr als genug Muße für andere Dinge.

Wir haben im Auto ein Kennzeichenbuch, das in letzter Zeit viel genutzt wird. Über 650 Städte, Gemeinden und Landkreise haben ein eigenes Kennzeichen und wollen darin per Sticker markiert werden.

Die Sammelleidenschaft ist bei jeder Fahrt geweckt. Wie in einem Videospiel gilt es immer neue Kürzel zu erhaschen. Statt Münzen, Ringen oder Pokémons werden eifrig Nummernschilder gesammelt.

Dabei ist es erstaunlich, wie viele unterschiedliche davon man täglich entdecken kann. Offenbar ist Magdeburg tatsächlich für Besucher aus dem ganzen Land ein Anziehungspunkt.

Nach kindlicher Zählung sind bislang über die Hälfte der Kennzeichen beobachtet worden. Mit zunehmender Zahl wird die Jagd natürlich immer schwieriger.

Die Frage ist: Was, wenn nur noch eins fehlt? Muss dann der nächste Urlaub in dem jeweiligen Ort gebucht werden? Ich werde weiter berichten.

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen einen guten Start in die neue Woche,

Ihr Stefan Harter

Das passiert heute in Magdeburg

Baustelle: Am heutigen Montag beginnen in der Königstraße neue Bauarbeiten, weshalb es dort bis zum 23. Mai eine Vollsperrung gibt. Konkret stehen Leitungsarbeiten der SWM zwischen Wanzleber Chaussee und Halberstädter Chaussee an. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Gleisbau: Die MVB installieren ab heute in der Straßenbahnwendeschleife Sudenburg eine neue Schienenschmieranlage. Sie soll dafür sorgen, dass Straßenbahnen die Kurven leiser durchfahren. Bis Freitag ist wegen der Arbeiten die Endhaltestelle Braunlager Straße der Buslinien 52 und 61 in die Bergstraße verlegt.

Lesung: Autor Peter Wawerzinek, früherer Magdeburger Stadtschreiber, liest heute aus seinem neuen Buch „Achim, der Streich“. Das Werk widmet sich dem DDR-Fußballer Achim Streich, der unter anderem auch für den 1. FC Magdeburg aktiv war. Die Lesung beginnt um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek, Breiter Weg 109.

Vortrag: Antworten auf die Frage „Woher kommt der Judenhass?“ sucht Matthias Küntzel in seinem Vortrag, den er heute ab 18.30 Uhr im Forum Gestaltung, Brandenburger Straße 10, hält.