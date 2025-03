es grünt und blüht immer mehr. Auch wenn es bis zum kalendarischen Frühlingsanfang noch eine Woche hin ist, so hat er sich doch schon angekündigt. Wenn die Natur erblüht, kommen Frühlingsgefühle auf. Dieses Kribbeln mag sich bei mir allerdings weniger im Bauch einstellen. Sondern in der Nase.

Ich begrüße die milde Jahreszeit alle Jahre wieder mit einem „Hatschi“! Es kribbelt echt stark – in der Nase. So schön es ist, wenn um mich herum die Bäume zu blühen beginnen, so sehr habe ich mit den Pollen zu kämpfen. Erle, Pappel und Haselnuss sind aktuell besonders aktiv. Und es dauert nicht mehr lange, dann gesellen sich auch die Pollen von Birke, Eiche und Esche dazu.

Ich versuche ja, das Kribbeln in der Nase und das Jucken in den Augen möglichst ohne Medikamente zu überstehen. Wenn ich dann dazu greifen muss, gesellt sich noch ein anderes Phänomen dazu, für das die Jahreszeit bekannt ist: die Frühjahrsmüdigkeit.

Ich hoffe, bei Ihnen überwiegen die Frühlingsgefühle mit dem schönen Kribbeln. Es grüßt Sie herzlich Ihre Sabine Lindenau

Was der Tag bringt

Kabarett: Das Kabarett "... nach Hengstmanns" präsentiert das neue Programm der HengstmannBrüder. Die Premiere von "Wir müssen immer lachen" findet heute ab 19.30 Uhr im Kabarett am Breiten Weg 37 statt.

Film: Bud Spencer und Terence Hill kehren auf die Kinoleinwand zurück. Anlässlich des 50. Jahrestags der Premiere von „Zwei Missionare“ läuft der Streifen als Donnerstagsfilm im Oli-Kino, Olvenstedter Straße 25a. Der Film beginnt heute um 19 Uhr.

Show: Das Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a in Magdeburg präsentiert seine Show "Girls! Girls! Girls!" zum Frauentag. Die Vorstellung beginnt heute um 20 Uhr.