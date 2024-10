wenn Magdeburg morgen wieder einmal zur Läufer-Hauptstadt in Sachsen-Anhalt wird, dann ist schon vorm Startschuss Danke zu sagen: Den Organisatoren im Hintergrund und den vielen Läufern, die das Event zu Leben erwecken, sich mutig auf die verschiedenen Strecken begeben und einen ganz besonderen Schwung in die Stadt bringen. Grüße gehen aber auch raus an die Michaels und Claudias unterm Laufvolk.

Warum? Ihre Namen sind - statistisch gesehen – tatsächlich am meisten auf den Starterlisten deutscher Marathons zu finden. Das hat zumindest die Auswertung des Fitnessanbieters Blackroll ergeben, der sich offensichtlich nicht nur mit Leibesübungen, sondern auch mit der spröden Zählung von Vornamen beschäftigt.

Sei’s drum. Die Statistik sagt auch dies: Läufer mit Mitte 30 sind am schnellsten – und die Laufgeschwindigkeit insgesamt hat sich im Durchschnitt der vergangenen Jahre auch erhöht. Um das zu erfahren, wurden übrigens seit 2018 die Daten von 377.00 deutschen Teilnehmern aller Marathonläufe im Lande erfasst. Was man mit den Statistiken nun praktisch anfangen kann, erschließt sich mir nicht. Ich wünsche jedenfalls allen Startern von A wie Amelie bis Z wie Zacharias einfach, dass morgen alles läuft.

Schönes Wochenende!

Rainer Schweingel

Tipps zum Wochenende

Abendrunde: Die Lumagica im Elbauenpark hat noch geöffnet. Hier gibt es einen 1,6 Kilometer langen Rundweg vorbei am Jahrtausendturm mit mehr als 100 illuminierten Elementen. Los geht es ab Dunkelheit.

Abendhimmel: Heute tag der Astronomie in der Rötgerstraße. Ab 14 Uhr Angebote zum Sternengucken für Kinder und Erwachsene bis in den Abend hinein.

Marathon: Am Sonntag ein Ziel für einen Spaziergang gesucht? Dann ab zum Elbauenpark. Rund um den Herrenkrug kann man die Läufer ab 9 Uhr anfeuern.