Magdeburg ist im Lauffieber. Wenn am Wochenende wieder der Marathon startet, wird man mich allerdings höchstens am Rand sehen. Stehend, zuschauend, vielleicht noch anfeuernd. Schon bei einem Drittel der Strecke würde ich kapitulieren.

Laufen ist so gar nicht mein Sport. Dabei habe ich schon etliche Anläufe unternommen. Doch die Welle der Euphorie, von der einige Freunde überrollt wurden, schwappt nicht zu mir über. Als ich jüngst an der Ostsee war und weder Hantelbank noch Tennisplatz in der Nähe waren, habe ich es wieder gewagt. Schön auf der Promenade entlang, begleitet von der aufgehenden Sonne über der Ostsee. Doch auch die traumhafte Kulisse hat nicht geholfen. Ich habe es an zwei Tagen am Stück probiert. Statt Lauffieber bekam ich nur Muskelkater.

Allen Marathonstartern wünsche ich für Sonntag aber schon jetzt viel Spaß und Erfolg.

Was der Tag bringt

Konzert: Ben Zucker, der als Rockstar der Schlagerszene bekannt ist, wird heute in der Getec Arena in der Berliner Chaussee 32 auftreten. Beginn ist um 20 Uhr.

Theater: Das Improvisationstheater "Imaginär" tritt heute ab 19.30 Uhr im Kulturzentrum "Guck mal!" in der Babelsberger Straße 9 auf. Der Einlass beginnt um 19 Uhr.

Lesung: Gereon Klug, bekannt als vielseitiger Kreativer, präsentiert sein neues Buch „Die Nachteile von Menschen“ heute ab 20 Uhr im Moritzhof Magdeburg. Dieser befindet sich am Moritzplatz 1.