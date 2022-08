Erste Fotos aus dem fast fertigen Tunnel

Magdeburg hatte in den 1920er Jahren Berühmtheit erlangt für seine farbenfrohen Fassaden. Bruno Taut und vor allem Carl Krayl hatten in jener Zeit den Hausbesitzern kräftige Farbtöne als Möglichkeit schmackhaft gemacht, um weniger attraktive Fassaden aufzuwerten. Bis heute zeugen davon Häuser in der Otto-Richter-Straße, deren Buntheit originalgetreu rekonstruiert wurde.