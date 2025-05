Exklusive Einblicke in die Grünwald-Villa

haben Sie sich schon einmal gefragt, wie der perfekte Tag aussieht? Für eine Studie haben Forscher der University of British Columbia genau das untersucht. Dazu haben sie Daten von 26.000 US-Bürgern ausgewertet und einen Zusammenhang zwischen der Zufriedenheit der Menschen und deren ausgeübten Aktivitäten hergestellt.

Aus den Ergebnissen wurde ein sogenannter Stundenplan der Zufriedenheit erstellt. Und dieser sieht wie folgt aus: Sechs Stunden Zeit mit der Familie, zwei Stunden Zeit mit Freunden, eineinhalb Stunden soziale Aktivitäten wie Smalltalk oder Vereinsleben, zwei Stunden körperliche Aktivitäten, eine Stunde Essen und Trinken, eine viertel Stunde Pendelzeit, weniger als sechs Stunden Arbeit und eine Stunde Bildschirmzeit.

Auf den eigenen Tag angewendet scheitert der Plan jedoch schon an der 40-Stunden-Arbeitswoche. Auch die Pendelzeit vieler Menschen ist größer als 15 Minuten. Vielmehr verbirgt sich hier folgende Maxime: Man sollte weniger Zeit vor dem Bildschirm verbringen und dafür mehr mit Familie und Freunden. Ein wichtiger Gedanke, den wir oftmals vernachlässigen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Tim Müller

Was ist los in Magdeburg?

Im neuen Café Mosaik in der Sternstraße 33 beginnt am 15. Mai um 19 Uhr eine neue Veranstaltungsreihe mit dem Titel "ZuR-ZuM". Unter dem Motto "Zuhören und Reden – Zuschauen und Mitmachen" entsteht ein Format, das den Austausch zwischen Kunstschaffenden und Publikum in einem kleinkunstnahen Rahmen ermöglichen soll. Den Auftakt macht das neugegründete Autoren-Duo Herbert Kail von Beesten und Ansgar Hörsting. Im Zentrum stehen Texte, Musik und Geschichten - vorgetragen von zwei Personen mit unterschiedlichen beruflichen Hintergründen. Vorbeischauen lohnt sich.

In der Kulturwerkstatt der Festung Mark treffen sich regelmäßig Musiker unterschiedlicher Stilrichtungen zur sogenannten Stübchen Session. Dabei steht die Bühne sowohl für Hobbymusiker als auch für professionelle Künstler offen. Am Donnerstag, dem 15. Mai 2025, öffnet das Stübchen im Hohepfortewall um 18 Uhr. Die musikalischen Beiträge beginnen ab 20 Uhr. Die technische Ausstattung umfasst ein Stagepiano, ein Drumset sowie Amps, eigene tragbare Instrumente sind mitzubringen. Der Eintritt ist frei. Zutritt ist ab 18 Jahren gestattet.