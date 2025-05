wer die Januar-Challenge der Volksstimme verfolgt hat, weiß: ein Sportfan bin ich nicht. Meiner kleinen Nichte passt das aber so gar nicht. Die will nämlich immer gerne Action haben. Ihre Vorschläge für ein Tandi-Lara-Tag: Trampolinhalle, Kletterpark, Spielplätze oder sportliche Spiele. Da ich ihr so schwer Wünsche abschlagen kann, habe ich mich zum Klettern überreden lassen - und am nächsten Tag direkt bereut.

Vor Ort hatten wir viel Spaß und man fühlt sich auch gut, Hürden zu schaffen, die von unten betrachtet unüberwindbar scheinen (vor allem mit kurzen Beinen). Wir haben uns als Team aber gut ergänzt: Sie geht angstfreier an die wackligen Balken des Kletterwalds heran und ich hatte schneller drauf, wie wir uns fachgerecht mit den Karabinern sichern. Am nächsten Tag hatten wir aber beide Muskelkater.

Das Beste an solchen Ausflügen ist, dass man merkt, wie es langsam Sommer wird: Die Sonne scheint, mehr Menschen gehen raus ins Grüne oder sitzen draußen in Cafés. Das gilt natürlich nicht nur für Kletterparks, sondern auch für die schönen Orte an der Elbe.

Sonnige Grüße aus der Volksstimme-Redaktion.

Ihre Lena Bellon

Das hat Magdeburg heute zu bieten:

Lesung: „Endlich mal was Positives“ mit Matthias Gerschwitz in Magdeburger Stadtbibliothek. Der Berliner Autor Matthias Gerschwitz liest am Mittwoch um 17 Uhr in der Zentralbibliothek Magdeburg aus seinem Buch „Endlich mal was Positives“. Seit 30 Jahren lebt Gerschwitz mit HIV und spricht offen über Erfahrungen mit der Krankheit, Vorurteile und gesellschaftliche Ausgrenzung. In seiner Lesung erzählt er, wie sich der Umgang mit HIV verändert hat, welche Herausforderungen bestehen und wo heute Aufklärung und Prävention ansetzen. Sein Ziel: informieren, aufklären und Ängste abbauen. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Zentrum für sexuelle Gesundheit der Aidshilfe Sachsen-Anhalt Nord e.V. statt. Der Eintritt ist frei.

Führung unter freiem Himmel: Der Westfriedhof Magdeburg ist nicht nur eine Begräbnisstätte, sondern zugleich ein bedeutendes Zeugnis städtischer Gartenbaukunst, Kunstgeschichte und Erinnerungsort. Die Führung wird von Carmen Niebergall und Heinz-Joachim Henke begleitet und erzählt anhand konkreter Orte Geschichten aus Magdeburgs Vergangenheit. Ein Rundgang beginnt am Mittwoch, dem 14. Mai 2025, um 17 Uhr am Seiteneingang des Westfriedhofs, Seehäuser Straße gegenüber Hausnummer 32. Die Tour endet am Haupteingang der Anlage. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro pro Person, ein warmes oder kaltes Getränk ist inklusive. Eine Anmeldung wird erbeten, ist aber nicht zwingend erforderlich. Weitere Termine sowie Hinweise für Gruppenbuchungen sind unter www.tourenreich.de oder telefonisch unter 0391 73347784 erhältlich. Kontakt per E-Mail ist unter carmen.niebergall@tourenreich.de möglich.

Drei Partys unter der Woche: "Home sweet Home" heißt es heute ab 18 Uhr auf der "Insel der Jugend" in der Maybachstraße 8. Für Musik sorgen Berndt Bechstein, A7 b2b Jeezwho sowie Jon Wolff. "Wünsch dir was" heißt die Party im Nachdenker in der Olvenstedter Straße 43. An den Reglern steht die DJ Bugs. Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.