Was sich Magdeburger von ihrem Rathaus wünschen / Zoolauf-Premiere mit Potenzial zum Dauerbrenner

kaum sind die lauen Sommerabende vorbei, fange ich an zu bibbern. Während ich draußen noch viele Menschen in kurzen Klamotten rumlaufen sehe, habe ich längst meine warmen Herbstsachen hervorgekramt. Die Heizung daheim stelle ich aber nie vor Oktober an. Dabei war ich schon zweimal kurz davor.

Sind Sie auch schon am Zittern oder bin ich die einzige Frostbeule in Magdeburg? Der alte Spruch, sich warme Gedanken zu machen, funktioniert bei mir nicht. So versuche ich möglichst wenig abendliche Zeit auf dem Sofa zu verbringen - wenn, dann nur in eine dicke Decke gekuschelt und eine heiße Tasse Tee in der Hand.

Bewegung ist das einzige, das bei mir hilft. Es wirkt wahre Warm-Wunder. Auspowern in der Muckibude, danach noch ein Saunagang und meine innere Wohlfühltemperatur ist zurück. Ich hoffe nur, der Herbst wird uns nicht komplett die kalt-windig-nasse Schulter zeigen. Ich wäre für einen goldenen Oktober mit Spätsommertemperaturen.

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen und möglichst warmen Start in die neue Woche.

Herzlichst, Ihre Sabine Lindenau

Was der Tag bringt

Film und Gespräch: Im Einewelthaus in der Schellingstraße 3-4 in Magdeburg wird heute ab 18 Uhr der Film „Irenas Geheimnis“ gezeigt. Unter der Regie von Louise Archambault erzählt der Film die wahre Geschichte der jungen Polin Irena Gut, die während der deutschen Besatzung Polens zwölf jüdische Zwangsarbeitern rettete, indem sie sie im Haus eines deutschen Offiziers versteckte.

Offene Bühne: Heute um 19.30 Uhr öffnet Hengstmanns am Breiten Weg 37 in Magdeburg seine Bühne für die Veranstaltungsreihe „Platz da! Hengstmanns offene Bühne“. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.

Tanzabend: Immer montags trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum gemeinsamen Tanzen. Nach dem Sommer in der Datsche verlegt die Gruppe ihre Abende ab heute zunächst ins Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56. Beginn ist um 19.30 Uhr.