Einschulungen sind immer besondere Momente. Mitten in den Ferien gibt es ein solches Ereignis am kommenden Montag. Die Zeremonie heißt dann zwar sperrig Konstituierende Ratssitzung, ist aber in Anlass, Bedeutung und Aufgabe mit der echten Einschulung für Erstklässler verwandt. In beiden Fällen wird ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Beide Ereignisse sind mit viel Verantwortung verbunden. Und bei beiden Anlässen wird alles Gute für die Zukunft gewünscht.

Die 56 neuen Ratsmitglieder sollten sich dessen bei ihrer „Einschulung“ bewusst sein: Sie sind das Abbild unserer Stadt, haben sich bewusst für das Ehrenamt entscheiden und daher Lust und Last gleichermaßen zu tragen, wenn es um die besten Entscheidungen für unsere Stadt geht. Dafür schon mal großen Respekt.

Die Herausforderungen, aber auch die Chancen sind groß – wie eben auch in einer ersten Klasse einer Schule. Den Einschülern im Rathaus ist daher eine glückliche Hand zu wünschen – ein Wochenende können sie noch verschnaufen. Dann geht’s los mit ehrlich und sachlich auszutragenden Debatten zum Wohl unserer Stadt. Das jedenfalls sollte Schule machen, oder?

Schönes Wochenende wünscht Ihnen

Rainer Schweingel

Das bringt das Wochenende

Verkehr: Die Vollsperrung eines Teils der Sternstraße zwischen Am Buckauer Tor und Carl-Miller-Straße ist aufgehoben. Eine neue Verkehrseinschränkung ist ab dem 8. Juli auf dem Bötticherplatz in Alte Neustadt notwendig. Bis voraussichtlich 2. August sind die Zufahrten von der Hafenstraße und dem Südabschnitt der Rogätzer Straße gesperrt. Grund sind Kanalbauarbeiten.

Schnäppchen: Auf dem Hof vom Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 steigt an diesem Sonntag, 7. Juli, von 14 bis 18 Uhr ein Flohmarkt. Es werden Kleidung, Bücher und allerhand mehr angeboten. Der Eintritt ist frei.

Schließung: Das Freibad Süd ist ab diesem Samstag bis voraussichtlich Dienstag kommender Woche geschlossen. Das teilte das Rathaus mit. Grund sei die derzeitige Personalsituation. Als Alternative stünden das Carl-Miller-Bad, das Erich-Rademacher-Bad, die Strandbäder Neustädter See und Barleber See sowie die Elbeschwimmhalle zur Verfügung.