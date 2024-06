25 Jahre Babyalarm in diesem Krankenhaus / MVB-Plan für die Ferien

Immer wieder muss ich, gerade am Telefon, meinen Nachnamen buchstabieren. Mittlerweile kommt das schon wie aus der Pistole geschossen, weil ich die Verzweiflung am anderen Ende der Leitung förmlich höre.

Bei Tischreservierungen gebe ich aktuell nur meinen Vornamen an. Der ist, hoffe ich, verständlicher. Doch frage ich mich immer wieder: Wie kann ich es den Menschen vereinfachen? Für meinen Nachnamen gibt es keine lustigen Erklärungen, die die Schreibweise verdeutlicht.

Andere haben es da wesentlich leichter. Nehmen wir die Familiennamen, die auch Vornamen sein können: Mit diesem Hinweis wissen die meisten, wie es geschrieben wird. Beispiel dafür ist Jacob – aber mit C dann bitte. Beim Zunamen „Straub“ liegt die Erklärung auf der Hand: Wie der Staub, nur mit R in der Mitte.

Für Vereinfachungsvorschläge und Ideen bin ich offen, doch hoffe ich, dass ich sie eines Tages nicht mehr brauche und die Menschen am Telefon mich und meinen Nachnamen sofort verstehen.

Einen schönen Start ins Wochenende!

Ihre Saskia Lohöfer (L-O-H-Ö-F-E-R)

Was am Freitag in Magdeburg los ist:

Party im DownTown: Für diesen Freitag ab 23 Uhr steht die große Singleparty unter der Überschrift „Tinderella“ mit DJ Serv im Down Town Club im Breiten Weg 227 an. Ab 23 Uhr legt am Samstag DJ Vendetta zu „Down Town elektrisiert“ auf.

Lesung für Kinder: In der Stadtteil-Bibliothek Flora-Park im Olvenstedter Graseweg 37 liest um 16.30 Uhr Hexe Elsa aus dem Buch „Humboldt und Beaufort“ vor. Der Eintritt ist frei.

Blutspende: Retter werden und Blut spenden. Von 11-15 Uhr am Freitag kann in der Blutbank in der Leipziger Straße 44, auch ohne Voranmeldung, Blut gespendet werden. Mehr Infos zum Spenden unter www.blutspende-leben.de/blut-spenden