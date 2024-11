Bürgerwut nach Brand in diesem Stadtteil / Dieser Weihnachtsmarkt wird abgesagt

sehnsüchtig schaue ich dieser Tage in den Himmel. Besonders dann, wenn eine dichte Wolkendecke zu sehen ist. Die Prognosen der Meteorologen sind sehr vielversprechend. Jeden Augenblick könnte es so weit und den will ich nicht verpassen.

Wenn ich also durch die Straßen gehe und einen Tropfen auf der Haut spüre, dann halt ich kurz inne. Ist das noch Regen oder schon Graupel oder schmolz da soeben der erste Eiskristall auf meiner Stirn.

Wie schön wäre das. Es wird Zeit, dass endlich die ersten Schneeflocken die Stadt mit einer weißen Hülle bedecken. Im Harz hat es schon geschneit, recht kräftig sogar. Das hat mein Schneefieber noch einmal verstärkt.

Jeden Morgen nach dem Aufstehen blicke ich auf das gerahmte Foto einer schneebedeckten Baumkrone. Vor fast genau einem Jahr habe ich die Aufnahme gemacht. Also müsste der Blick aus dem Fenster doch eigentlich ein ähnliches Panorama bereithalten.

Wer weiß, vielleicht ist heute Nacht der erste Schnee gefallen und sie lesen diese Zeilen mit Blick auf ein winterliches Magdeburg.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Tag.

Herzliche Grüße

Konstantin Kraft

Was der Tag bringt

Debatte zur Straßenverkehrsordnung: Mit den Chancen der neuen Straßenverkehrsordnung will sich die Arbeitsgruppe Mobilität im Grünen-Kreisverband Magdeburg auf einer Veranstaltung heute Abend ab 18 Uhr im Familienhaus Magdeburg, Hohepfortestraße 14, beschäftigen. Erwartet wird Bundestagsabgeordnete Swantje Michaelsen (Grüne) sowie Ken Gericke, Fachbereichsleiter „Stadtplanung und Vermessung“ bei der Stadt Magdeburg.

Strickkünstlerin in der Bibliothek: In der Stadtteilbibliothek Reform mit Sitz in der Kosmos-Promenade 6 ist heute die Strick- und Häkelkünstlerin Karin Stern zu Gast. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Der rote Sessel“ steht sie ab 15 Uhr allen Interessierten zu den Themen Wolle, Näh- und Häkelgarn Rede und Antwort.

Yevgeniy Breyger liest im Forum Gestaltung: Yevgeniy Breyger, der dieses Jahr mit dem Klopstock-Preis ausgezeichnet wurde, wird heute Abend zu einer Lesung im Forum Gestaltung erwartet. Beginn ist um 20 Uhr in der Brandenburger Straße 10. Der Autor liest aus seinem Gedichtband „Frieden ohne Krieg“. Darin thematisiert er seine Familiengeschichte ausgehend von der Flucht seiner Großtante aus Babyn Jar bis hin zur Flucht aus der Ukraine nach dem russischen Überfall im Februar 2022.